«Лок и ключ» — тизер третьего сезона анонсирует финал истории

От прошлого, как известно, никуда не деться. Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер третьего сезона фэнтези-триллера «Лок и ключ». Многосерийная экранизация графического романа Джона Хилла завершится 10 августа с выходом восьми заключительных серий.

За проект отвечают шоураннеры и исполнительные продюсеры Карлтон Кьюз («Штамм») и Мередит Аверилл.

Многосерийная экранизация одноимённого графического романа Джо Хилла рассказывает о вдове Нине Лок, вместе с тремя детьми переехавшей в фамильное поместье погибшего мужа. Поселившиеся в старинном особняке Локи сталкиваются с невероятным и пугающим наследием отца — магическими ключами, за которыми охотится кровожадный монстр.

В сериале снимаются Дэрби Стэнчфилд, Джексон Роберт Скотт, Коннор Джессап, Эмилия Джонс, Билл Хек, Лайсла Де Оливейра, Томас Митчелл Барнет, Гриффин Глак и Коби Бёрд.