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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Кевин Файги для DCU найден — Warner Bros. ставит на Дэна Лина

Источник: Warner Bros.

Портал The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники сообщает, что Warner Bros. Discovery отыскала своего Кевина Файги — экранную вселенную DC готовится возглавить продюсер Дэн Лин. Осведомлённые инсайдеры докладывают, что он ведёт переговоры о назначении на ответственную должность.

Если всё пройдёт успешно, Лин возглавит объединённую DCU — под его начало отойдут все полнометражные и многосерийные проекты, а отчитываться он будет непосредственно главе WBD Дэвиду Заславу.

В портфолио Лина значатся такие кинопроекты, как «Аладдин», мультфильмы серии «Лего», дилогии «Оно» и «Шерлок Холмс». На сериальном поле он отметился проектами «Смертельное оружие» и «Уокер», а его продюсерская компания Rideback отвечает за игровую адаптацию мультсериала «Легенда об Аанге» для Netflix.

В конкурентах у Дэна Лина значились Эмма Уоттс, Эми Паскаль, Мэтт Толмак, Шон Бэйли и Грег Берланти, и он включился в гонку на позднем этапе, но, говорят, за него поручился успевший поработать с ним в прошлом Алан Хорн, бывший креативный директор Disney, в июле ставший консультантом по кинобизнесу Дэвида Заслава.

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