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Рик и Морти рекламируют God of War: Ragnarok

Рик и Морти вернулись! Как следует вернулись, по-настоящему — с сюжетно-значительным первым эпизодом шестого сезона. Но сейчас речь, конечно, не об этом, а о том, что Sony продолжает сотрудничать с Adult Swim и использовать популярнейших персонажей последних для рекламы своих игр.

На сей раз Рику и Морти довелось прорекламировать God of War: Ragnarok — выходящий 9 ноября блобкастер для PS4 и PS5, призванный наконец-то продолжить (и закончить) историю, запущенную в God of War 2016 года. Получилось, как это водится у дуэта, вполне забавно. Но чему тут удивляться: они могут даже завтраки от Wendy's рекламировать с юмором.

Теги
ВидеоРик и МортиGod of War: Ragnarok
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Источник фотографий: Depositphotos

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