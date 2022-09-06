Рик и Морти рекламируют God of War: Ragnarok

Рик и Морти вернулись! Как следует вернулись, по-настоящему — с сюжетно-значительным первым эпизодом шестого сезона. Но сейчас речь, конечно, не об этом, а о том, что Sony продолжает сотрудничать с Adult Swim и использовать популярнейших персонажей последних для рекламы своих игр.

На сей раз Рику и Морти довелось прорекламировать God of War: Ragnarok — выходящий 9 ноября блобкастер для PS4 и PS5, призванный наконец-то продолжить (и закончить) историю, запущенную в God of War 2016 года. Получилось, как это водится у дуэта, вполне забавно. Но чему тут удивляться: они могут даже завтраки от Wendy's рекламировать с юмором.