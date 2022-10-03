Новые сериалы недели: комедия «Вампир Реджинальд» и вестерн-приквел «Уокера»

Вампирская тема продолжается. На этой неделе свой сериал о кровососах представит кабельный канал Syfy — выйдет первый эпизод «Вампира Реджинальда» с Джейкобом Баталоном, а на кабельном канале Showtime выйдет вампирский триллер «Впусти меня». Разнообразие внесут канал The CW с вестерном «Уокер: Независимость» и видеосервис Netflix — с хоррором «Клуб полуночников».
Понедельник, 3 октября
драма
В ролях Фредди Хаймор, Антониа Томас, Ричард Шифф, Бью Гарретт, Чуку Моду, Хилл Харпер
Создатель Дэвид Шор
Молодой хирург-савант получает работу в команде докторов из детского госпиталя. Вопрос в том, сможет ли человек-аутист работать сообща с коллегами и спасать человеческие жизни.
Среда, 5 октября
комедия, ужастик
В ролях Брэд Дуриф, Дженнифер Тилли, Закари Артур, Фиона Дуриф, Алекс Винсент, Кристин Элиз Маккарти
Создатель Дон Манчини
Школьник Джек Уэббер приобретает Чаки на дворовой распродаже, понятия не имея о кровавом наследии куклы. Но когда он спохватится, будет уже поздно — маленькое чудовище с азартом примется сокращать население провинциального городка.
драма
В ролях Оливия Лян, Шеннон Данг, Ци Ма, Гэвин Стенхаус, Брэдли Гибсон, Ребекка Олсон
Создатель Кристина М. Ким
В поисках своего истинного предназначения Ники Чен бросает колледж и уезжает из США в уединённый китайский монастырь, где обучается боевым искусствам, но так до конца и не находит ответа на все свои вопросы. Вернувшись домой, Ники начинает понимать, чем хочет заняться — главная героиня решает бороться с преступностью в родном Сан-Франциско. Вдобавок она охотится на загадочного убийцу своего шаолиньского наставника.
драма, комедия, мистика
В ролях Джейкоб Баталон, Эмили Хейн, Саванна Басли, Рейчел Гулдинг, Мандела ван Пиблз
Создатель Харли Пейтон
Реджинальд Баскин с головой окунается в мир прекрасных, стройных и тщеславных вампиров, где его поджидает множество проблем. Он не может быть вместе с девушкой, в которую влюблён, на работе ему не даёт спуску забияка-менеджер, а глава вампиров жаждет его смерти. К счастью, Реджинальд обнаруживает, что обладает парочкой никем не распознанных способностей. Они-то и помогут ему в борьбе за выживание.
Лучший друг Питера Паркера пробует себя в главной роли, да ещё и в роли вампира-изгоя.
Четверг, 6 октября
драма
В ролях Кэтрин Макнамара, Мэтт Барр, Джастин Джонсон Кортес, Кэти Финдлэй, Марк Шеппард
Создатель Анна Фрике
События вестерна разворачиваются в 1800-х. Главная героиня Эбби Уокер — молодая вдова, отправившаяся на поиски негодяев, убивших её мужа. В своём путешествии жаждущая мести Эбби, которую по пути спасает от ранения отважный следопыт из племени апачей Калиан, знакомится с Хойтом Роулингсом — мошенником в поисках смысла жизни. Основные события разворачиваются в городке Индепенденс в Техасе, где главные герои обретают новую семью среди таких же побитых жизнью обитателей Дикого Запада.
Вселенная знаменитого техасского рейнджера с телеканала The CW расширяется.
драма, боевик, детектив, приключенческий, триллер
В ролях Джаред Падалеки, Линдси Морган, Киган Аллен, Одетт Эннейбл, Коби Белл, Вайолет Бринсон
Создатель Анна Фрике
Корделл Уокер — мучимый чувством вины вдовец, вернувшийся в родной город наводить порядок и растить двоих детей. Криминальная обстановка в Остине не радует, и блюститель порядка вместе с крутой напарницей будет днями и ночами пропадать на работе. Вдобавок Уокера преследуют призраки прошлого и подозрение, что он по-прежнему не знает всей правды о гибели своей жены.
боевик, детектив, драма
В ролях Джек Бэннон, Бен Элдридж, Хэйнсли Ллойд Беннетт, Дороти Аткинсон, Эмма Коррин, Палома Фэйт
Создатель Бруно Хеллер, Дэнни Кэннон
В своеобразном приквеле истории о Бэтмене речь пойдёт о молодых годах его будущего дворецкого и верного помощника Альфреда Пенниуорта. События разворачиваются в Лондоне 60-х. Завязав с военной службой, ветеран британского спецназа создаёт частную охранную компанию и знакомится с миллиардером Томасом Уэйном, отцом Брюса.
драма
В ролях Джейна Ли Ортис, Джейсон Джордж, Грей Деймон, Альберто Фрезза, Барретт Досс, Даниэль Савре
Создатель Стэйси Макки
В центре повествования — сплочённая команда героических борцов с огнём, работающая в пожарной станции № 19 города Сиэтла. Сериал расскажет об их тяжёлых и опасных буднях, а также взаимоотношениях внутри коллектива.
драма, романтический
В ролях Патрик Демпси, Эллен Помпео, Сандра О, Джастин Чэмберс, Чандра Уилсон, Джеймс Пикенс мл.
Создатель Шонда Раймс
В центре сюжета жизнь интернов, врачей и прочего персонала больницы «Сиэтл Грейс», где разворачивается основное действие сериала.
Пятница, 7 октября
ужастик, триллер, драма
В ролях Зак Гилфорд, Саманта Слоян, Хизер Лангеркамп, Мэтт Бидел, Аннара Симон, Ая Фурукава
Создатель Джеймс Флэнеган
События разворачиваются в хосписе, где содержатся неизлечимо больные подростки. Несколько пациентов начинают собираться в полночь и рассказывать друг другу страшные истории. В конце концов они заключают соглашение: кто из них умрёт первым, отыщет повод связаться с остальными из могилы.
Майк Флэнеган приготовил для подписчиков Netflix очередной многосерийный ужастик, но непростой, а с обязательным драматическим элементом.
боевик, драма
В ролях Дженнифер Винер, Лен Кариу, Уилл Эстес, Бриджет Мойнэхэн, Том Селлек, Донни Уолберг
Создатель Робин Грин, Митчелл Бёрджесс
Главные герои сериала — члены семьи Рейганов, тесно связанной с полицией Нью-Йорка. Фрэнк Рейган является комиссаром полиции, этот же пост занимал и его отец Генри, вышедший на пенсию. Фрэнк — вдовец и отец четырёх взрослых детей: Дэнни, Эрин, Джейми и Джо. Дэнни был морским пехотинцем и служил в Ираке, а ныне детектив. Эрин работает помощником окружного прокурора, а младший сын Джейми — выпускник Гарварда, который предпочёл юридической карьере профессию полицейского, он только окончил полицейскую академию и пытается разузнать больше об обстоятельствах смерти брата Джо, также служившего в полиции и погибшего в перестрелке.
драма, боевик, детектив, приключенческий, триллер
В ролях Шемар Мур, Стефани Сигман, Кенни Джонсон, Дэвид Лим, Патрик Ст. Эсприт, Лина Эско
Создатель Аарон Рахсаан Томас
Процедурал повествует о том, как лейтенанту полицейского спецназа (S.W.A.T.) поручают возглавить отряд вышколенных профессионалов с крутым нравом и отсутствием щепетильности при выполнении заданий. Свежесформированная команда — последняя надежда городских властей на восстановление правопорядка в Лос-Анджелесе.
Воскресенье, 9 октября
триллер, мистика
В ролях Демиан Бичир, Мэдисон Тейлор Баэз, Грейс Гаммер, Аникс Ноки Роус, Кевин Кэрролл, Джейкоб Бастер
Создатель Эндрю Хиндерейкер
Триллер повествует о подростке, нашедшем спасение от вечных издевательств одноклассников в дружбе с девочкой-вампиром. Однако стоило его новой знакомой и её таинственному опекуну поселиться в Вермонте, как городок потрясла череда странных убийств, привлекших внимание законников.
Вслед за двумя киноадаптациями подоспела многосерийная экранизация романа-бестселлера шведского автора Юна Айвиде Линдквиста. Проект слишком долго варился в разработке и почти никак себя не рекламирует, поэтому поверить в его потенциал довольно сложно.
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