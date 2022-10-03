Новые сериалы недели: комедия «Вампир Реджинальд» и вестерн-приквел «Уокера»

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Syfy

Реджинальд Баскин с головой окунается в мир прекрасных, стройных и тщеславных вампиров, где его поджидает множество проблем. Он не может быть вместе с девушкой, в которую влюблён, на работе ему не даёт спуску забияка-менеджер, а глава вампиров жаждет его смерти. К счастью, Реджинальд обнаруживает, что обладает парочкой никем не распознанных способностей. Они-то и помогут ему в борьбе за выживание.

Лучший друг Питера Паркера пробует себя в главной роли, да ещё и в роли вампира-изгоя.