Вампирский триллер «Впусти меня» наконец-то показал свой трейлер

Никто уже и не ждал, а кабельный канал Showtime внезапно опубликовал трейлер 10-серийного мистического триллера «Впусти меня» о девочке-вампирше. И даже премьерную дату сериала объявил — первый эпизод выходит 7 октября.

Мистический триллер по мотивам романа-бестселлера шведского автора Юна Айвиде Линдквиста рассказывает о Марке (Демиан Бичир) и его 12-летней дочери Элеанор (Мэдисон Тейлор Баэз), которую 10 лет назад обратили в вампира. С тех пор девочка живёт затворницей и может выбираться наружу только по ночам, а отец вынужден добывать ей кровь для пропитания.

Шоураннером проекта выступает Эндрю Хиндерейкер («Ужасы по дешёвке»), а в его актёрском составе также значатся Айан Форман, Аника Нони Роуз, Грейс Гаммер, Кевин Кэрролл, Джейкоб Бастер и Ник Стал.

Постер у сериала тоже есть: