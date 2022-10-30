Мультивселенная скорости: новый тизер и дата выхода CG-сериала «Соник Прайм»

CG-мультсериал «Соник Прайм» (Sonic Prime), выходящий на Netflix, получил дату выхода первого сезона: 15 декабря. А по пути у сериала появился пусть короткий, но всё-таки более-менее полноценный тизер-трейлер, знакомящий публику с завязкой.

В новом шоу, вроде бы не связанном с другими итерациями «Соника» каким-то чётким каноном, синий ёж и его друзья в кой-то веки не смогут остановить Роботника вовремя, из-за чего реальность рассыпется на столь любимую нынешними авторами мультивселенную. Теперь Сонику придётся скакать по разным мирам и встречать альтернативные версии Тейлза, Наклза, Эми и Руж (разумеется десексуализованной — как будто фурри-фанатов франчайза это остановит). Может и в какие-то классические каноны заглянут по пути — хотя показанный в трейлере мир выглядит подражанием мультсериалу Sonic SatAM, а не полигональной его репрезентацией. Жаль. Делать сюжет с мультивселенными и не наполнять произведение фансервисом для фанатов франчайза — напрасная трата мультивселенных.

В первом сезоне «Соник Прайм» будет 8 серий, но первая из них продлится не 20, а 40 минут.