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Первоисточник: www.gematsu.com Прямая ссылка на новость:

Мультивселенная скорости: новый тизер и дата выхода CG-сериала «Соник Прайм»

CG-мультсериал «Соник Прайм» (Sonic Prime), выходящий на Netflix, получил дату выхода первого сезона: 15 декабря. А по пути у сериала появился пусть короткий, но всё-таки более-менее полноценный тизер-трейлер, знакомящий публику с завязкой.

В новом шоу, вроде бы не связанном с другими итерациями «Соника» каким-то чётким каноном, синий ёж и его друзья в кой-то веки не смогут остановить Роботника вовремя, из-за чего реальность рассыпется на столь любимую нынешними авторами мультивселенную. Теперь Сонику придётся скакать по разным мирам и встречать альтернативные версии Тейлза, Наклза, Эми и Руж (разумеется десексуализованной — как будто фурри-фанатов франчайза это остановит). Может и в какие-то классические каноны заглянут по пути — хотя показанный в трейлере мир выглядит подражанием мультсериалу Sonic SatAM, а не полигональной его репрезентацией. Жаль. Делать сюжет с мультивселенными и не наполнять произведение фансервисом для фанатов франчайза — напрасная трата мультивселенных.

В первом сезоне «Соник Прайм» будет 8 серий, но первая из них продлится не 20, а 40 минут.

Теги
ВидеоСоник Прайм
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Новости
Комиксы
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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