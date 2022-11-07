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Новые сериалы недели: Сильвестр Сталлоне и Тейлор Шеридан расскажут историю о криминальном боссе

Источник: Paramount+

На неделе ожидается сразу несколько интересных премьер. Пожалуй, наиболее слабым звеном среди них станет отечественная фантастика «Суперпозиция», потому что трейлер новинку никак не «продаёт». Чуть больше доверия к вестерну «Англичанка» с Эмили Блант в главной роли. И уж неприлично большие надежды возлагаются на третью премьеру — криминальную драму «Король Талсы» Тейлора Шеридана с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

Среда, 9 ноября

 
Сезон5
Netflix
Корона The Crown

драма

В ролях Клер Фой, Мэтт Смит, Виктория Хэмилтон, Ванесса Кирби, Джон Литгоу, Николас Роу

Создатель Питер Морган

Сериал основан на пьесе Питера Моргана «Аудиенция» (2013) и посвящён закулисью королевского двора в годы правления молодой Елизаветы II. Сюжет повествует о всевозможных личных и политических перипетиях в жизни обитателей Букингемского дворца на фоне мировых событий второй половины XX века.

Видео

 
Конец сезона5
Hulu
Рассказ служанки The Handmaid’s Tale

драма, фантастика

В ролях Элизабет Мосс, Макс Мингелла, Энн Дауд, Джозеф Файнс, Ивонн Страховски, Самира Уайли

Создатель Брюс Миллер

Пятый сезон антиутопии завершится десятым эпизодом под названием Safe. Потоковый сервис Hulu обеспечил проекту продление на шестой сезон, который станет для сериала последним.

Видео

Четверг, 10 ноября

 
Премьера+
Wink
Суперпозиция

фантастика, боевик

В ролях Павел Табаков, Константин Лавроненко, Лукерья Ильяшенко, Марина Зудина, Игорь Жижикин, Никита Санаев

Путешествия по параллельным мирам возможны. Но безопасны ли они? Это предстоит выяснить студенту-физику и талантливому программисту Алексею. После таинственного исчезновения отца он отправляется на его поиски и узнаёт, что тот был отнюдь не обычным профессором квантовой механики. Он сделал уникальное открытие — Мультивселенная существует. В разных мирах живут альтернативные версии каждого человека. Но вмешательство в жизнь параллельных миров извне может привести к разрушительным последствиям. Вплоть до полного уничтожения — аннигиляции. В поисках отца Алексей попадает в загадочный Офис, сотрудники которого противостоят Охотникам под предводительством Антидока — гениального учёного, который хочет подчинить себе все миры Мультивселенной. Алексею предстоит выбрать сторону, пройти долгий, полный опасностей путь и побывать в разных мирах. Сможет ли герой справиться со всеми трудностями, найдет ли он своего отца и сможет ли ответить на главный вопрос — является ли любовь самой мощной силой в Мультивселенной?

Отечественные сериалоделы попытаются в мультивселенную. Фантастическая история, однако, совсем не изобилует оригинальными сюжетными ходами. Трейлер убеждает, что всё как раз наоборот — штамп на штампе и штампом погоняет.

Видео

 
Сезон2
Netflix
Монахиня-воин Warrior Nun

боевик, фэнтези

В ролях Альба Баптиста, Тоя Тёрнер, Тристан Уллоа, Текла Рютен, Кристина Тонтери-Юнг, Лорена Андреа

Создатель Саймон Берри

Главная героиня — сирота Ава, возрождённая после смерти благодаря вживлённому в неё священному артефакту. Теперь девушка состоит в рядах древнего религиозного ордена, очищающего мир от демонов. Могущественные силы двух враждующих лагерей — ада и рая — стремятся отыскать Аву и взять её под свой контроль.

Видео

 
Конец сезона4
FX (US)
Атланта Atlanta

комедия

В ролях Дональд Гловер, Лакит Стэнфилд, Брайан Тайри Генри, Зази Битц, Эммет Хантер, Харольд Хаус Мур

Создатель Дональд Гловер

Десятая серия It Was All A Dream станет заключительной для четвёртого сезона и сериала.

Видео

Пятница, 11 ноября

 
Премьера+
BBC, Amazon
Англичанка The English

драма, исторический

В ролях Эмили Блант, Чэск Спенсер, Рэйф Сполл, Стивен Ри, Валери Пахнер, Том Хьюз

Историческая драма разворачивается в Америке 1890-х годов. Одержимая местью английская аристократка леди Корнелия Лок и бывший разведчик кавалерии из племени пауни Эли Уипп путешествуют в Вайоминг, но путь их будет полон смертельно опасных препятствий и тяжелейших испытаний. А будущее обоих героев зависит от неожиданного открытия — их судьбы связаны некими событиями из прошлого.

Эмили Блант не впервой играть сильную женщину. В очередной раз она покажет мастер-класс в вестерне о мести, искуплении и воздаянии за содеянное.

Видео

 
Сезон3
Apple TV+
Мифический квест Mythic Quest: Raven's Banquet

комедия

В ролях Роб Макэлхенни, Дэнни Пуди, Ф. Мюррей Абрахам, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Эшли Бёрч

Создатель Роб Макэлхенни, Чарли Дэй, Меган Ганц

Это история о закулисной жизни студии-разработчика видеоигр. Само собой, предметом исследования является не только процветающая индустрия, но и крайне непростые взаимоотношения сотрудников — творческих личностей с амбициями и собственным взглядами на рабочий процесс.

Видео

Воскресенье, 13 ноября

 
Премьера+
Paramount+
Король Талсы The Tulsa King

драма

В ролях Сильвестр Сталлоне, Доменик Ломбардоззи, Макс Каселла, Венсан Пьяцца

Создатель Тейлор Шеридан

Мафиози Дуайт «Генерал» Манфреди вышел на свободу после 25-летней отсидки и оказался в совсем другом мире. В родном Нью-Йорке Генералу уже не рады и отправляют гангстера в Талсу, штат Оклахома. Но надеявшиеся там его похоронить просчитались — Манфреди постепенно собирает вокруг себя новую команду, которая поможет ему сколотить новую криминальную империю с нуля.

Сильвестр Сталлоне и Тейлор Шеридан — творческий дуэт, которому можно запросто выписывать кредит зрительского доверия, даже без просмотра промо-материалов. Ну а уж после ознакомления с тизерами-трейлерами премьеры поклонники криминальных драм с душой просто обязаны ознакомиться с новинкой.

Видео

 
Сезон5
Paramount Network
Йеллоустоун Yellowstone

драма

В ролях Кевин Костнер, Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер

Создатель Тейлор Шеридан

В центре истории — семья Даттонов из Монтаны, владеющая крупнейшим ранчо на границе с Йеллоустонским национальным парком и вынужденная отбивать постоянные атаки на свои границы со стороны заповедника, индейской резервации и жадных застройщиков. Здесь питьевая вода отравлена нефтяными корпорациями, политики продажны, а нераскрытые убийства давно не новость.

Видео

Теги
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