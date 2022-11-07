Новые сериалы недели: Сильвестр Сталлоне и Тейлор Шеридан расскажут историю о криминальном боссе

Премьера +

Wink

Путешествия по параллельным мирам возможны. Но безопасны ли они? Это предстоит выяснить студенту-физику и талантливому программисту Алексею. После таинственного исчезновения отца он отправляется на его поиски и узнаёт, что тот был отнюдь не обычным профессором квантовой механики. Он сделал уникальное открытие — Мультивселенная существует. В разных мирах живут альтернативные версии каждого человека. Но вмешательство в жизнь параллельных миров извне может привести к разрушительным последствиям. Вплоть до полного уничтожения — аннигиляции. В поисках отца Алексей попадает в загадочный Офис, сотрудники которого противостоят Охотникам под предводительством Антидока — гениального учёного, который хочет подчинить себе все миры Мультивселенной. Алексею предстоит выбрать сторону, пройти долгий, полный опасностей путь и побывать в разных мирах. Сможет ли герой справиться со всеми трудностями, найдет ли он своего отца и сможет ли ответить на главный вопрос — является ли любовь самой мощной силой в Мультивселенной?

Отечественные сериалоделы попытаются в мультивселенную. Фантастическая история, однако, совсем не изобилует оригинальными сюжетными ходами. Трейлер убеждает, что всё как раз наоборот — штамп на штампе и штампом погоняет.