Новые сериалы недели: следствие ведёт современный Фандорин

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«Кинопоиск»

На дворе альтернативный XXI век. Молодой, но очень смышлёный Эраст Фандорин — сыщик из Российской империи, где Великой октябрьской революции не было, и царь Николай III правит страной на пару с премьер-министром Дмитрием Орловым. Молодой детектив берётся расследовать странное самоубийство, и цепочка улик выводит его на след тайной организации.

Кому-то пришла в голову «блестящая» идея переосмыслить историю о молодом детективе Эрасте Фандорине, переместив события в параллельную Российскую империю XXI века.