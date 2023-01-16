Новые сериалы недели: следствие ведёт современный Фандорин

За премьеры на этой неделе отвечает отечественный проект сомнительной природы — на видеосервисе «Кинопоиск» выходит переосмысление романа Акунина «Азазель». Какие преимущества дарит сюжету перенос основных событий в имперскую параллельную реальность, пока неясно.
Вторник, 17 января
драма
В ролях Райан Эгголд, Стэйси Рэймонд, Фрима Аджимен, Джанет Монтгомери, Джоко Симс, Анупам Кхер
Создатель Дэвид Шулнер
Тринадцатый эпизод How Can I Help? станет заключительным для пятого сезона и сериала.
драма
В ролях Эмили Ванкэмп, Тассо Фельдман, Мэтт Зукри, Маниш Дайал, Мелина Канакаредес, Джессика Мизел
Создатель Хейли Схоре, Рошан Сетхи
Тринадцатый эпизод All Hands On Deck станет заключительным для шестого сезона медицинской драмы. Телеканал FOX пока не сообщал, чтоб будет делать с сериалом дальше.
Среда, 18 января
триллер, детектив
В ролях Кэтрин Уинник, Райан Филипп, Натали Элин Линд, Кайли Банбёри, Брайан Джерати, Диди Пфайффер
Создатель Дэвид Э. Келли
Третий сезон завершится тринадцатой серией That Old Feeling. Телеканал ABC пока не сообщал о своих дальнейших планах на сериал.
Четверг, 19 января
детектив
В ролях Владислав Тирон, Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Мила Ершова, Александр Семчев, Милена Радулович
На дворе альтернативный XXI век. Молодой, но очень смышлёный Эраст Фандорин — сыщик из Российской империи, где Великой октябрьской революции не было, и царь Николай III правит страной на пару с премьер-министром Дмитрием Орловым. Молодой детектив берётся расследовать странное самоубийство, и цепочка улик выводит его на след тайной организации.
Кому-то пришла в голову «блестящая» идея переосмыслить историю о молодом детективе Эрасте Фандорине, переместив события в параллельную Российскую империю XXI века.
Пятница, 20 января
фэнтези, комедия
В ролях Matthew Mercer, Taliesin Jaffe, Эшли Джонсон, Лора Бэйли, Liam O'Brien, Marisha Ray
Мультсериал, основанный на популярном Twitch-шоу Critical Role, где несколько популярных актёров озвучания весело играют в D&D.
детектив, драма, триллер
В ролях Октавия Спенсер, Аарон Пол, Лиззи Каплан, Рико Э. Андерсон, Майкл Бич, Мекхай Файфер
В свежей телеглаве компанию Спенсер среди прочих составит Габриэль Юнион, а речь в сюжете пойдёт о пропавших детях. Автор криминального подкаста Поппи Парнелл берётся разузнать, кто стоит за исчезновениям школьниц, до которых, кажется, никому нет дела, кроме убитых горем родных.
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