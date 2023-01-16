 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Очень странные дела» против «Уэнсдэй»: топ самых популярных сериалов Netflix Небольшое рождественское чудо «Аватара 2» в домашнем прокате «Операция „Фортуна“» Гая Ричи опережает его «Джентльменов» по предпродажам билетов Чёрная кошка крадёт что-то очень крутое в новой совместной истории с Мэри Джейн Режиссёр «Флэша» показал ночной Централ-Сити на свежем фото со съёмок фильма с Эзрой Миллером
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
475

Новые сериалы недели: следствие ведёт современный Фандорин

Источник: «Кинопоиск»

За премьеры на этой неделе отвечает отечественный проект сомнительной природы — на видеосервисе «Кинопоиск» выходит переосмысление романа Акунина «Азазель». Какие преимущества дарит сюжету перенос основных событий в имперскую параллельную реальность, пока неясно.

Вторник, 17 января

 
Конец сезона5
NBC
Новый Амстердам New Amsterdam

драма

В ролях Райан Эгголд, Стэйси Рэймонд, Фрима Аджимен, Джанет Монтгомери, Джоко Симс, Анупам Кхер

Создатель Дэвид Шулнер

Тринадцатый эпизод How Can I Help? станет заключительным для пятого сезона и сериала.

 
Конец сезона6
FOX
Ординатор The Resident

драма

В ролях Эмили Ванкэмп, Тассо Фельдман, Мэтт Зукри, Маниш Дайал, Мелина Канакаредес, Джессика Мизел

Создатель Хейли Схоре, Рошан Сетхи

Тринадцатый эпизод All Hands On Deck станет заключительным для шестого сезона медицинской драмы. Телеканал FOX пока не сообщал, чтоб будет делать с сериалом дальше.

Видео

Среда, 18 января

 
Конец сезона3
ABC
Бескрайнее небо Big Sky

триллер, детектив

В ролях Кэтрин Уинник, Райан Филипп, Натали Элин Линд, Кайли Банбёри, Брайан Джерати, Диди Пфайффер

Создатель Дэвид Э. Келли

Третий сезон завершится тринадцатой серией That Old Feeling. Телеканал ABC пока не сообщал о своих дальнейших планах на сериал.

Видео

Четверг, 19 января

 
Премьера+
«Кинопоиск»
Фандорин. Азазель

детектив

В ролях Владислав Тирон, Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Мила Ершова, Александр Семчев, Милена Радулович

На дворе альтернативный XXI век. Молодой, но очень смышлёный Эраст Фандорин — сыщик из Российской империи, где Великой октябрьской революции не было, и царь Николай III правит страной на пару с премьер-министром Дмитрием Орловым. Молодой детектив берётся расследовать странное самоубийство, и цепочка улик выводит его на след тайной организации.

Кому-то пришла в голову «блестящая» идея переосмыслить историю о молодом детективе Эрасте Фандорине, переместив события в параллельную Российскую империю XXI века.

Видео

Пятница, 20 января

 
Сезон2
Amazon Prime Video
Легенда о Vox Machina The Legend of Vox Machina

фэнтези, комедия

В ролях Matthew Mercer, Taliesin Jaffe, Эшли Джонсон, Лора Бэйли, Liam O'Brien, Marisha Ray

Мультсериал, основанный на популярном Twitch-шоу Critical Role, где несколько популярных актёров озвучания весело играют в D&D.

Видео

 
Сезон3
Apple TV+
По правде говоря Truth Be Told

детектив, драма, триллер

В ролях Октавия Спенсер, Аарон Пол, Лиззи Каплан, Рико Э. Андерсон, Майкл Бич, Мекхай Файфер

В свежей телеглаве компанию Спенсер среди прочих составит Габриэль Юнион, а речь в сюжете пойдёт о пропавших детях. Автор криминального подкаста Поппи Парнелл берётся разузнать, кто стоит за исчезновениям школьниц, до которых, кажется, никому нет дела, кроме убитых горем родных.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

23Альтернативный Фандорин — знакомимся с героем в свежем трейлере сериала «Фандорин. Азазель»

Тоже интересно

2Паркур и магия в CG-трейлере Forspoken 0Неделя игр на КГ — главные новости 5–11 декабря 0Джинни покидает NMIXX 11Дональд Гловер сыграет одного из самых малоизвестных врагов Человека-паука в сольном фильме 0Очень красивые участницы Le Sserafim сияют на тизер-фото к дебюту в Японии

Далее на КГ

0
YG Entertainment представила следующую участницу Baby Monster (видео)
 0
Stray Kids превратилась в причудливый оркестр для японского полноформатного альбома (много фото)
 1
Пухлый «Вампир Реджинальд» вернётся во втором сезоне
 1
«Форсажная» Джордана Брюстер в трейлере проходной комедии «Кто пригласил Чарли?»
 1
Слэшер «Чаки» продлён на третий сезон
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 9–15 января
 9
Толерантно разноцветный Дарт Вейдер появится в новой сольной антологии
 5
Рэйчел Макадамс воспитывает закомплексованного подростка в трейлере фильма «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет»
 0
Новый графический роман Critical Role расширяет трагическую предысторию Нотт
 4
Женщина и паук: официальный логотип фильма «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Автор культового Hack/Slash выпустит свой новый комикс про сексуальную горничную-андроида
 
Игры Разговоры, стрельба и немного аномалий: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
 
Seventeen выпустила тизер своего первого японского EP Dream (видео)
 
Кино «Дакота Джонсон горяча!» — Сидни Суини воплощает фантазии фанатов
 
Кирилл Пирогов — мастер договариваться в трейлере детективного триллера «Переговорщик»
 
Кино Звезда серии Брюс Кэмпбелл анонсирует премьеру трейлера «Восстание зловещих мертвецов» (видео)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 479: Свободный от трусов
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 550: «Кот в сапогах 2», «Чебурашка», «Всевидящее око»
 
2Ноль кадров в секунду – 456: Ретрейсинг тьмы
 
1Телеовощи – 478: Постоянное задронство
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 110: No Country for Old Devs
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 549: «Гром: Трудное детство», «Меню», «Происшествие в стране Мульти-Пульти»
 
0Телеовощи – 477: Шоураннера на вилы
 
0Ноль кадров в секунду – 455: Неустаревающий юмор
 
23ЕВА – 511: (Не)херовая мера измерения
 
8Ноль кадров в секунду – 454: Кадры против God of War: Ragnarök, финал
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru