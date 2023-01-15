Слэшер «Чаки» продлён на третий сезон

Кабельный каналы USA Network и Syfy договорились продлить свой совместный многосерийный проект и оформили слэшеру «Чаки» третий сезон. Второй сезон стартовал в октябре и завершился в конце ноября, продемонстрировав достойные рейтинговые показатели, которые и позволили проекту рассчитывать на продление.

Во втором сезоне Чаки (Брэд Дуриф) довелось столкнуться со своими врагами, давними союзниками и новой жертвой, продолжая повсюду сеять страх и хаос. После провала его жестоких планов Чаки жаждет отомстить виновным в его провале выжившим подросткам Джейку (Закари Артур), Девону (Бьоргвин Арнарсон) и Лекси (Аливия Элин Линд), а также своей бывшей Тиффани (Дженнифер Тилли), которую считает своим заклятым врагом.

За сериал отвечают авторы хоррор-франчайза Дон Манчини и Дэвид Киршнер. Манчини пишет сценарий, а также вместе с Киршнером и Ником Антоской («Ганнибал») входит в команду исполнительных продюсеров проекта.