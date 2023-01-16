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Пухлый «Вампир Реджинальд» вернётся во втором сезоне

Источник: Syfy

Кабельный канал Syfy продлил мистическую драмеди «Вампир Реджинальд» с Джейкобом Баталоном в главной роли на второй сезон. Многосерийная экранизация книжной серии Джонни Б. Труанта «Толстый вампир» стартовала в начале октября и порадовала руководство канала своими рейтинговыми показателями.

Реджинальд Баскин (Баталон) окунается в мир прекрасных, стройных и тщеславных вампиров, но жить в новом статусе очень непросто. Главный герой страдает от неразделённой любви, на работе его тиранит забияка-менеджер, а глава вампиров жаждет его смерти. К счастью, Реджинальд обнаруживает, что обладает парочкой никем не распознанных способностей. Они-то и помогут ему в борьбе за выживание.

За сценарий отвечает шоураннер проекта Харли Пейтон («Чаки»). Она также значится в исполнительных продюсерах наряду с режиссёром сериала Джеремайей Чечиком («Чак»).

Теги
Вампир Реджинальд
Комментарии (1)

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