Новые сериалы недели: Кифер Сазерленд снова в деле

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Paramount+

Матёрый агент частной разведки Джеймс Уэйр угодил в самую гущу борьбы за сохранение демократии в мире, который борется с дезинформацией, поведенческой манипуляцией, государственным надзором и интересами тех, кто контролирует эти мощнейшие инструменты.

По старой памяти Кифер Сазерленд отработает очередной экшен-сценарий. Со скидкой на почтенный возраст исполнителя главной роли, конечно.