Новые сериалы недели: Кифер Сазерленд снова в деле

За многосерийные премьеры на неделе отвечает свежий экшен-триллер с Кифером Сазерлендом — «Кроличья нора» на видеосервисе Paramount+. На кабельный канал Showtime со вторым сезоном возвращается каннибальство «Шершни», а на кабельный канал HBO — семейная драма «Наследники».
Пятница, 24 марта
драма, триллер
В ролях Мелани Лински, Кристина Риччи, Джульетт Льюис, Софи Тэтчер, Элла Пернелл, Стивен Крюгер
Создатель Эшли Лайл, Барт Никерсон
Школьная команда по женскому футболу попадает в экстремальную ситуацию — после авиакатастрофы выжившие члены команды оказываются один на один с природой в лесной глуши Онтарио. Школьницам предстоит суровая борьба за выживание.
драма, комедия
В ролях Джейсон Сигел, Джессика Уильямс, Харрисон Форд, Люк Тенни, Майкл Ури, Криста Миллер
Создатель Билл Лоуренс, Бретт Голдштейн, Джейсон Сигел
Первый сезон драмеди завершится десятой серией Closure. Стриминговый сервис Apple TV+ продлил сериал на второй сезон.
Воскресенье, 26 марта
боевик, триллер
В ролях Кифер Сазерленд, Роб Янг, Чарльз Дэнс, Мета Голдинг, Энид Грэм, Джейсон Батлер Харнер
Создатель Гленн Фикарра, Джон Рекуа
Матёрый агент частной разведки Джеймс Уэйр угодил в самую гущу борьбы за сохранение демократии в мире, который борется с дезинформацией, поведенческой манипуляцией, государственным надзором и интересами тех, кто контролирует эти мощнейшие инструменты.
По старой памяти Кифер Сазерленд отработает очередной экшен-сценарий. Со скидкой на почтенный возраст исполнителя главной роли, конечно.
драма
В ролях Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфэдиен
Сюжет закручен вокруг неприлично богатой, чрезвычайно могущественной и не слишком-то дружной семьи Рой — владельцев международной медиаимперии.
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