Новые сериалы недели: женская «Сила» с Тони Коллетт

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Экранизация одноимённого романа Наоми Олдерман рассказывает о параллельной реальности, где все девочки-подростки из-за внезапной генетической мутации получают особую силу — способностью бить окружающих электрическим током. Позже выясняется, что эту самую силу они способны пробуждать и в женщинах старшего возраста.

Чисто женский проект в своём худшем проявлении. Женская творческая команда экранизировала книгу о женщинах, открывших в себе суперсилу биться током.