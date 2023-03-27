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96

Новые сериалы недели: женская «Сила» с Тони Коллетт

Источник: Amazon

За премьеры отвечает многосерийная феминистическая повестка под названием «Сила». Стриминговый сервис Amazon презентует сериал о женщинах, получивших силу биться током. В актёрском составе этого «шедевра» что-то забыла Тони Коллетт.

Понедельник, 27 марта

 
Сезон18
TBS
Американский папаша American Dad!

мультфильм, комедия

В ролях Сет Макфарлейн, Уэнди Шаал, Ди Брэдли Бейкер, Скотт Граймс, Рэйчел Макфарлейн, Майк Баркер

Создатель Майк Баркер, Сет Макфарлейн, Мэтт Вайцман

Сатирический мультсериал пародирует жизнь среднестатистической американской семьи. Сюжет рассказывает о семействе Смитов из четырёх человек, одного пришельца и говорящей золотой рыбки. Внимание фокусируется на различных особенностях поп-культуры, политики, религии и любых других актуальных темах. В диалогах часто звучат колкости в адрес современного общества и американского образа жизни.

Среда, 29 марта

 
Сезон7
The CW
Ривердейл Riverdale

драма

В ролях Эшли Мюррей, Камила Мендес, Коул Спроус, Кей Джей Апа, Лили Рейнхарт, Люк Перри

Создатель Роберто Агирре-Сакаса

Адаптация серии популярных комиксов «Арчи». История о жизни и приключениях никогда не унывающего подростка Арчи Эндрюса, а также Бэтти Купер, Вероники Лодж и их друзей из Ривердейла. Действие разворачивается в современном мире, а главные герои решают исследовать сокрытую от посторонних сторону жизни маленького мирного городка со всеми его странностями и тёмными тайнами, прячущимися за праздничным фасадом.

Видео

 
Конец сезона2
Disney+
Звёздные войны: Бракованная партия Star Wars: The Bad Batch

мультфильм, семейный, боевик, приключенческий, фантастика

В ролях Несс Баутиста, Минг-На Вен, Ношир Далал, Эндрю Кишино, Ди Брэдли Бейкер, Стивен Стэнтон

Создатель Дженнифер Корбетт

Второй сезон мультсериала завершится сдвоенным эпизодом The Summit / Plan 99. Новостей о продлении пока не поступало.

Видео

Пятница, 31 марта

 
Премьера+
Amazon
Сила The Power

драма, триллер, фантастика

В ролях Тони Коллетт, Аулии Кравальо, Тохиб Джимо, Холли Буш, Джон Легуизамо

Создатель Наоми Олдерман, Сара Кинтрелл, Клэр Уилсон

Экранизация одноимённого романа Наоми Олдерман рассказывает о параллельной реальности, где все девочки-подростки из-за внезапной генетической мутации получают особую силу — способностью бить окружающих электрическим током. Позже выясняется, что эту самую силу они способны пробуждать и в женщинах старшего возраста.

Чисто женский проект в своём худшем проявлении. Женская творческая команда экранизировала книгу о женщинах, открывших в себе суперсилу биться током.

Видео

 
Сезон2
Quibi
Крепкий Харт Die Hart

комедия, боевик

В ролях Кевин Харт, Джон Траволта, Джош Хартнетт, Натали Эммануэль, Жан Рено

Создатель Дерек Колстад, Триппер Клэнси

Кевин Харт играет самого себя — комика, отчаянно стремящегося сменить амплуа. Когда подворачивается возможность сняться в крупном боевике, Харту предстоит пройти мощную подготовку в элитной школе мировых экшен-звёзд под руководством фанатичного ментора Рона Уилкокса. Лишь завершив адски сложный обучающий курс, главный герой получает шанс воплотить в жизнь свою мечту.

Видео

 
Конец сезона1
Apple TV+
Связь Liaison

триллер

В ролях Ева Грин, Венсан Кассель, Дэниэл Френсис, Лина Дюбарри, Азиз Диаб, Крис Харис

Первый сезон шпионской драмы завершится шестым эпизодом An Eye for an Eye. Будет ли у сериала продление пока не сообщают.

Видео

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