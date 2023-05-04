 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Раккун-клуб в сборе — «Обитель зла: Остров смерти» собирает большое комбо персонажей «Чёрное зеркало» возвращается! Вышел трейлер шестого сезона Мэтт Деймон и Педро Паскаль сыграли в роуд-муви Итана Коэна Художник последнего тома серии Hulk объяснил, почему комикс закончился так рано Aespa выпустила клип на песню I'm Unhappy
• • •
 
СЕРИАЛЫ
76

«Утреннее шоу» с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон продлили на четвёртый сезон ещё до выхода третьего

Источник: Apple TV+

Третий сезон «Утреннего шоу» с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон выйдет только осенью, но уже известно, что сериал продлён на четвёртый сезон и, как предполагает Deadline, пятому сезону тоже быть.

По сюжету ведущая The Morning Show Алекс Леви (Энистон) и её соведущая Брэдли Джексон (Уизерспун) переживают сложные времена. Во втором сезоне одна пыталась выразить свои переживания и реабилитировать репутацию посредством выхода книги, другая столкнулась с психологическими последствиями паршивого детства в неблагополучной семье.

За время существования проекта в нём поднимались громкие темы последних лет: движение #MeToo, расизм, культура отмены, тонкости новой этики, коронавирус, психологические травмы, влияние развода на общение с ребёнком, хрупкость публичного образа, право на аборт, служебные романы — словом, всё, что активно обсуждается в медиасреде и за её пределами. Apple TV+ На фоне первого сезона продолжение сериала может показаться чуть смазанным, а финальное признание Кори — разочаровывающим, но по крайней мере, интересно, как у создателей проекта получиться выпутаться из всего этого.

К касту третьего сезона «Утреннего шоу» присоединились Джон Хэмм («Благие знамения»), Стивен Фрай («Песочный человек»), Тиг Нотаро («Офис») и Николь Бахари («Сцены из супружеской жизни»).

Ждём дату релиза.

Теги
Утреннее шоу
Комментарии

Ещё на эту тему

8Ребекка Фергюсон и компания рассказывают о тайнах «Бункера» (видео) 1Том Холланд потерялся на свежем кадре сериала «Переполненная комната» 5Учёная Бри Ларсон в тизере драмы «Уроки химии»

Тоже интересно

10Новые подробности Atomic Heart 6«Братья Супер Марио» стали самой кассовой экранизацией видеоигры всего за 5 дней 32Критики опустили рейтинг «Человека-муравья 3» до «гнилого» 5Издательство NISA выпустило PC-порт The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki 9Создатель «Острых козырьков» стал сценаристом новых «Звёздных войн»

Далее на КГ

1
Классический «Вавилон 5» вернётся с полнометражным анимационным фильмом
 1
Marvel выдало симбиоту Карнажу весьма странного нового носителя.
 1
DC раскрыло как Джокер смог убить Супермена, Зелёного Фонаря и Аквамена
 1
Комикс-продолжение кинотрилогии «Крид» может вернуть Рокки Бальбоа
 16
Никакого насилия — режиссёр «Русалочки» о пользе прогрессивных изменений устаревших текстов песен
 32
Первый трейлер эпика «Дюна. Часть 2»
 0
«Добро пожаловать на винокурню Комада» — анонс серьёзного аниме про бухло
 0
Манга глазами анимешника: обзор «Ну не может моя сестрёнка быть такой милой» от XL Media
 9
Бэтффлек устраивает уличные гонки в тизере «Флэша»
 24
Слишком мало инклюзивности! Netflix отчитался о проделанной работе
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Новый транспорт Грогу и остальные персонажи третьего сезона на постерах «Мандалорца»
 
Самый могущественный Мститель всех времён сразился с каждым злодеем Marvel и победил
 
Игры КГ играет: Игровые коллажи № 105 и № 106
 
Кино Питер Джексон знал о планах снимать новые фильмы по «Властелину колец» с самого начала
 
Новые сериалы недели: маньячный триллер «Фишер» и байопик «Раневская»
 
Аниме «Если бы моя жена стала младшеклассницей» — анонс драмедийного аниме про превратности реинкарнации
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5ЕВА
 
 
9Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 112: Интервью по Ash of Gods: The Way
 
 
7Телеовощи – 493: Красиво уходит
 
0Ноль кадров в секунду – 471: Передернуть на повестку
 
 
2ЕВА – 526: Закопать учителя
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 564: «Братья Супер Марио в кино», «Три мушкетёра: Д’Артаньян», дизлайки киновселенной Marvel
 
1Ноль кадров в секунду – 470: Большой Вачовски
 
7ЕВА – 525: Сезон милых некромантов
 
0Телеовощи – 492: Две шашки и кокошник
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 563: Анонсы Star Wars Celebration, «Подземелья и драконы», «Шазам 2», «65»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru