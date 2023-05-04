«Утреннее шоу» с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон продлили на четвёртый сезон ещё до выхода третьего

Третий сезон «Утреннего шоу» с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон выйдет только осенью, но уже известно, что сериал продлён на четвёртый сезон и, как предполагает Deadline, пятому сезону тоже быть.

По сюжету ведущая The Morning Show Алекс Леви (Энистон) и её соведущая Брэдли Джексон (Уизерспун) переживают сложные времена. Во втором сезоне одна пыталась выразить свои переживания и реабилитировать репутацию посредством выхода книги, другая столкнулась с психологическими последствиями паршивого детства в неблагополучной семье.

За время существования проекта в нём поднимались громкие темы последних лет: движение #MeToo, расизм, культура отмены, тонкости новой этики, коронавирус, психологические травмы, влияние развода на общение с ребёнком, хрупкость публичного образа, право на аборт, служебные романы — словом, всё, что активно обсуждается в медиасреде и за её пределами. Apple TV+ На фоне первого сезона продолжение сериала может показаться чуть смазанным, а финальное признание Кори — разочаровывающим, но по крайней мере, интересно, как у создателей проекта получиться выпутаться из всего этого.

К касту третьего сезона «Утреннего шоу» присоединились Джон Хэмм («Благие знамения»), Стивен Фрай («Песочный человек»), Тиг Нотаро («Офис») и Николь Бахари («Сцены из супружеской жизни»).

Ждём дату релиза.