Warhammer 40,000 от продюсера Генри Кавилла набирает «элитных» сценаристов

Важный этап в большой предварительной работе пройден — стриминговый сервис Amazon и компания Games Workshop официально финализировали сделку по совместному созданию фильмов и сериалов в рамках культовой вселенной Warhammer 40,000. Ровно год понадобился на проработку всех деталей сделки, и стриминг наконец-то обзавёлся эксклюзивными правами на создание полнометражных и многосерийных проектов по лору первоисточника.

Как известно, исполнительным продюсером экранной вселенной «Вахи» выступит её известный хардкорный поклонник Генри Кавилл. Предполагается, что продюсерскими полномочиями он не ограничится и обязательно сыграет как минимум в одном из проектов.

С этих пор можно ожидать куда более предметных новостей — Amazon берётся за непосредственную разработку фильмов и сериалов. В Games Workshop утверждают, что для адаптации подбирается «элитная команда» сценаристов. Тут пока остаётся только поверить на слово — поимённо мы эту «элиту» пока не знаем.