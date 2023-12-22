«Предпоследняя инстанция» с Прилучным завершится на третьем сезоне (трейлер)

В ближайшее время адско-райские разборки подойдут к концу. В сети появился трейлер третьего — заключительного — сезона фантастической комедии «Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой. Последние серии появятся на стриминговой платформе Okko 1 января.

События третьего сезона разворачиваются через год после финала второго. Максим (Прилучный) передал руководство Управлением по распределению душ Валентине Петровне (Розанова) и сосредоточился на семье. Однако новая угроза глобальной катастрофы вынуждает главного героя вернуться в дело.

В сериале также снимаются Дарья Мельникова, Фёдор Добронравов, Равшана Куркова, Максим Лагашкин, Сергей Новосад, Кузьма Сапрыкин, Роман Мадянов, Ольга Хохлова, Анастасия Талызина, Екатерина Волкова, Виктор Васильев и другие.

И постер: