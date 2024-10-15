«Медленные лошади» продлены на шестой сезон

Если были среди зрителей по каким-либо неизвестным науке причинам сомневающиеся, то специально для них есть официальное сообщение — полюбившаяся зрителям и критикам шпионская драма «Медленные лошади» получила продление на шестой сезон.

Четвёртый сезон сериала недавно завершился, пятый официально одобрили в январе. Вот настало время и для шестого. В его основу лягут шестая (Joe Country) и седьмая (Slough House) книги цикла романов Мика Херрона.

Джексон Лэмб (Гэри Олдман) и компания вернутся на стриминговый сервис Apple TV+ в новых эпизодах в следующем году. В актёрский ансамбль сериала также входят Джeк Лayдeн, Cacкия Pивз, Poзaлинд Элизap, Kpиcтoфep Чyнг, Эйми-Фион Эдвардс, Джoнaтaн Пpaйc и дpyгиe.