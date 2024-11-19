«Аркейн» показал трейлер своих финальных эпизодов

Ну вот мы и выруливаем на финишную прямую. Стриминговый сервис Netflix на днях выкатил второй акт «Аркейна», состоящий из трёх эпизодов, а в дополнение к сериям идёт и трейлер заключительных трёх эпизодов, составляющих третий акт повествования. Там сюжет достигнет своей во всех смыслах взрывной кульминации и раскроет нам свой финал.

Чем завершится драматичное противостояние Пилтовера и Зауна из анимационного боевика по вселенной игрового франчайза League of Legends, подписчики стриминга узнают 23 ноября.



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И постер: