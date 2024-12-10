Алукард крошит вампиров в трейлере второго сезона Castlevania: Nocturne

Все Бельмонты, по мнению многоопытного Алукарда, одинаковы, но не за всеми Бельмонтами одинаково интересно наблюдать. Стриминговый сервис Netflix показал трейлер второго сезона вампирсккого фэнтези Castlevania: Nocturne. Видеоролик сообщает, что продолжение анимационного сериала выходит на малые экраны 16 января.

Легендарный сын Дракулы, Рихтер Бельмонт и остальные охотники на кровососущую нечисть объединяются, чтобы дать отпор Эржбете Батори, вампирской мессии, которая и без того выглядит неуязвимой. Но вампирессе этого мало — она собирается завладеть безраздельной властью богини Сехмет, чтобы погрузить мир в бесконечную тьму.

И постер: