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Алукард готовит армию в трейлере второго сезона Castlevania: Nocturne

Юному Бельмонту надоело бегать, и впереди у парня главный бой. За пару дней до выхода новых серий стриминговый сервис Netflix показал полноценный трейлер второго сезона готического фэнтези Castlevania: Nocturne, где полчища кровососов грозят заполонить Париж.

Чем всё закончится, зрители узнают уже 16 января, когда продолжение выйдет на экраны.

В условном сиквеле Castlevania легендарный сын Дракулы, Рихтер Бельмонт и остальные охотники на кровососущую нечисть объединяются, чтобы дать отпор Эржбете Батори, вампирской мессии, которая и без того выглядит неуязвимой. Но вампирессе этого мало — она собирается завладеть безраздельной властью богини Сехмет, чтобы погрузить мир в бесконечную тьму.

Теги
ВидеоCastlevania: Nocturne
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Источник фотографий: Depositphotos

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