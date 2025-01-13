Алукард готовит армию в трейлере второго сезона Castlevania: Nocturne

Юному Бельмонту надоело бегать, и впереди у парня главный бой. За пару дней до выхода новых серий стриминговый сервис Netflix показал полноценный трейлер второго сезона готического фэнтези Castlevania: Nocturne, где полчища кровососов грозят заполонить Париж.

Чем всё закончится, зрители узнают уже 16 января, когда продолжение выйдет на экраны.

В условном сиквеле Castlevania легендарный сын Дракулы, Рихтер Бельмонт и остальные охотники на кровососущую нечисть объединяются, чтобы дать отпор Эржбете Батори, вампирской мессии, которая и без того выглядит неуязвимой. Но вампирессе этого мало — она собирается завладеть безраздельной властью богини Сехмет, чтобы погрузить мир в бесконечную тьму.