Доктор Хаус будет мстить за разрушенную криминальную империю в новом сериале

Хью Лори — до сих пор звезда «Доктора Хауса» — сыграет в новом сериале The Wanted Man от создателя шоу «Захваченный рейс» Джорджа Кэя на мощностях AppleTV+.

Сюжет рассказывает о восхождении к могуществу и пробитии дна Феликса Кармайкла (Лори) — неуловимого и практически всемогущего главы британского криминального синдиката «Капитал».

Двадцать лет он оставался неприкасаемым, но всему приходит конец: теперь он арестован и заключён под стражу в тюрьме Стейплхерст. Там до главного героя доходит, что его предал кто-то из самого близкого окружения. Предатель уже вовсю разрушает империю, которую Кармайкл строил годами. Чтобы остановить это, он решается на дерзкий побег. Ради мести Феликс готов заплатить любую цену и пожертвовать чем угодно — и если ему удастся, он снова станет самым разыскиваемым человеком.

Якоб Вербрюгген («Карточный домик») выступит режиссёром.

Также в сериале снимутся Тандиве Ньютон, Финн Уайтхед, Джина Макки и другие.