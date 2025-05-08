 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Пиксель Шквал», ИНН 7813657966, ID #a-53059

Токен: F7NfYUJCUneRJTqFNYfM

   
Зои Салдана не поддержала коллегу по «Эмилии Перес» на фоне скандала Пацаны из сериала «Пацаны» расследуют похищение в трейлере «Настоящих детективов» Grand Theft Auto VI — второй трейлер Перезапуск «Мышей-байкеров с Марса» переедет в полноценный комикс-онгоинг Легендарный скейтбордист Тони Хоук докатался до комикса-биографии
• • •
 
СЕРИАЛЫ
455

Доктор Хаус будет мстить за разрушенную криминальную империю в новом сериале

Источник: HBO

Хью Лори — до сих пор звезда «Доктора Хауса»сыграет в новом сериале The Wanted Man от создателя шоу «Захваченный рейс» Джорджа Кэя на мощностях AppleTV+.

Сюжет рассказывает о восхождении к могуществу и пробитии дна Феликса Кармайкла (Лори) — неуловимого и практически всемогущего главы британского криминального синдиката «Капитал».

Двадцать лет он оставался неприкасаемым, но всему приходит конец: теперь он арестован и заключён под стражу в тюрьме Стейплхерст. Там до главного героя доходит, что его предал кто-то из самого близкого окружения. Предатель уже вовсю разрушает империю, которую Кармайкл строил годами. Чтобы остановить это, он решается на дерзкий побег. Ради мести Феликс готов заплатить любую цену и пожертвовать чем угодно — и если ему удастся, он снова станет самым разыскиваемым человеком.

Якоб Вербрюгген («Карточный домик») выступит режиссёром.

Также в сериале снимутся Тандиве Ньютон, Финн Уайтхед, Джина Макки и другие.

Теги
КастингХью Лори
Комментарии

Ещё на эту тему

9Ребекка Фергюсон радуется окончанию съёмок третьего сезона сериала «Укрытие»

Тоже интересно

7Marvel работает над спецэпизодом про Карателя 2Nintendo опубликовала данные о продажах Switch и игр для неё 17Невероятный уровень милоты в трейлере фильма «Лило и Стич» 22Не время снимать: Кристофер Нолан хотел срежиссировать фильм с Джеймсом Бондом, но продюсер отказал 4Очень «злую» актрису Синтию Эриво занесло в самурайский экшен-триллер от создателя «Джона Уика»

Далее на КГ

5
Дуэйн Джонсон может сыграть фитнес-лидера культа качков в ужастике
 2
Больше черепов столбу из черепов! Новые постеры хоррора «28 лет спустя»
 0
«Повседневная жизнь одинокого двадцатидевятилетнего авантюриста» — анонс аниме про батю-авантюриста
 13
Квир-детектив Маргарет Куолли расследует смерть девушки из культа Криса Эванса в трейлере «Хони, не надо!»
 5
Так и не став миллиардником в прокате, «Minecraft в кино» выходит в цифре
 0
Грант Моррисон вернулся к работе над новым комиксом про Бэтмена
 6
Роковая Памела Андерсон на кадре из комедии «Голый пистолет»
 34
Злой Марк Хэмилл гонит тинейджеров на убой в трейлере ужастика «Долгая прогулка»
 28
Сарик Андреасян готов снимать «Войну и мир» и уже ищёт актёров на главные роли
 8
Много войны и мало Ли Пейса: тизер третьего сезона сериала «Основание»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Cамый ненавистный фильм 2025 года сразил первых зрителей — отзывы на «Белоснежку» не удивляют
 
Игры «Цивилизация» снова зовёт: Sid Meier's Civilization VII вышла со скрипом
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 565: Пакет капитализма
 
Таинственным сериалом по «Звёздным войнам» занимается создатель культовых «Остаться в живых»
 
Кино Джон Уик работает над своим уходом в ролике экшена «Балерина»