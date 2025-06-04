Пятый сезон сериала «Медленные лошади» добредёт до зрителей 26 сентября

Стриминг AppleTV+ не даёт скучать поклонникам шпионского сериала «Медленные лошади». В очень небольшом тизере, в котором, разумеется, засветился персонаж Гари Олдмана, раскрыли дату премьеры уже, страшно подумать, пятого сезона. Релиз на упомянутой платформе состоится 26 сентября. Наверняка сразу выпустят два эпизода, а потом серии начнут показывать каждую неделю.

Видео ничего не говорит о сюжете будущего сезона. Но герой Олдмана, судя по всему, демонстрирует крайнюю степень недовольства. Впрочем, это обычное состояние для Джексона Лэма: