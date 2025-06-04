 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Неузнаваемый Дуэйн Джонсон становится настоящим бойцом в трейлере фильма «Крушащая машина» Продажи GTA приблизились к 450 млн, Red Dead перевалила за 100 млн Том Харди сеет «Хаос» в тизере боевика от режиссёра «Рейда» Подтверждён третий сезон «Ван-Пис» — экранизации самой популярной манги в мире Мультсериал «Токсичные крестоносцы» вернётся с комиксом по мотивам
• • •
 
СЕРИАЛЫ
104

Пятый сезон сериала «Медленные лошади» добредёт до зрителей 26 сентября

Стриминг AppleTV+ не даёт скучать поклонникам шпионского сериала «Медленные лошади». В очень небольшом тизере, в котором, разумеется, засветился персонаж Гари Олдмана, раскрыли дату премьеры уже, страшно подумать, пятого сезона. Релиз на упомянутой платформе состоится 26 сентября. Наверняка сразу выпустят два эпизода, а потом серии начнут показывать каждую неделю.

Видео ничего не говорит о сюжете будущего сезона. Но герой Олдмана, судя по всему, демонстрирует крайнюю степень недовольства. Впрочем, это обычное состояние для Джексона Лэма:

Теги
ДатыВидеоМедленные лошадиГари ОлдманApple TV+
Комментарии

Ещё на эту тему

6Джейсон Момоа в набедренной повязке в первом ролике сериала «Вождь войны» от Apple TV+ 6Apple+ убыточен: сервис с сериалами «Разделение», «Тед Лассо» и «Укрытие» теряет более $ 1 млрд в год

Тоже интересно

11Sony Pictures опять купила «Обитель зла» и назначила премьеру на сентябрь 2026 года 32«Лило и Стич» и «Миссия невыполнима 8» установили в американском прокате исторический рекорд 8«Игромир» и Comic Con Russia вернутся в этом году 25«Миссия невыполнима 8» станет серьёзным испытанием для зрителей: фильм идёт почти 3 часа 0«Комильфо» выпустит вампирский боевик «Вэмпайр-стейт-билдинг» от художника «Ходячих мертвецов»

Далее на КГ

1
Чоппер в специальном ролике рассказал, когда выйдет второй сезон сериала «Ван-Пис»
 2
Новому «Супермену» понадобятся $ 700 млн, чтобы считаться хитом
 2
В «Я иду искать 2» блондинок станет больше: Сара Мишель Геллар и Кэтрин Ньютон на съёмках сиквела (фото)
 3
Юра Борисов будет злоумышлять против Эндрю Гарфилда в фильме про компанию OpenAI
 1
Франчайз «30 дней ночи» получил свежий приток крови благодаря новому комиксу
 0
ЕВА-636: Прямая трансляция
 6
Расписание Summer Game Fest 2025 и других июньских презентаций
 0
КГ играет: King's Bounty II
 18
Геймплей и крутые технологии в The Witcher 4
 8
Марго Робби и Колин Фаррелл переживают своё прошлое в трейлере фильма «Большое смелое прекрасное приключение»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Продюсер «Джентльменов» планирует экранизировать новый комикс от создателя «Пипца» и Kingsman
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 668: CinemaCon 2025, «Война и музыка», успех «Minecraft в кино», «Трон: Арес», «Чёрный чемодан»
 
Кино Энтони Маки гарантирует: «Мстители 5» вернут зрителям утраченное чувство старого доброго Marvel
 
Кино Новые «Голодные игры» выбрали актёра для роли молодого Вуди Харрельсона
 
Игры Project Spirits: Shift Up планирует выпустить новую фэнтезийную AAA-игру уже в 2027 году
 
Полноценный трейлер четвертого сезона антологии «Любовь, смерть и роботы» раскрыл названия эпизодов
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 602: Вопросы о кентаврах
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 675: Пункт назначения 6», «Дожить до рассвета», худший фильм Гая Ричи, «Скибиди-туалеты» Майкла Бэя
 
1ЕВА – 635: Мамриарти против Бобофила
 
3Телеовощи – 601: Возвращение в большой секс
 
3Ноль кадров в секунду – 580: Вах-ха!
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 674: «Белоснежка», трейлер «Супермена», наш ответ «Гравитации», молодые Сталин и Рэмбо, «Батя 2. Дед»
 
3ЕВА – 634: Тараканы тоже люди
 
8Телеовощи – 600: Гриб-парад
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru