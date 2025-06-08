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Mass Effect 4 больше не нужен: RPG-мастера из Owlcat Games создают The Expanse: Osiris Reborn

Сериал «Пространство», увы, закончился (и не самыми сильными сезонами, но не суть), однако дело его живёт благодаря играм. Сначала «возрождённая» Telltale выпустила приквельную интерактивную историю о Драммер. Теперь же за дело взялись славные ребята из Owlcat Games, решившие продолжить своё путешествие по пути BioWare: начали с паузных изометрических RPG (по замене третьей редакции D&D — Pathfinder), а теперь переключились на создание фантастических RPG-TPS с укрытиями, способностями и парой напарников. То есть на создание своей Mass Effect, да. Теперь главное, чтобы такой скоростной путь по истории BioWare не закончился своими Anthem и Dragon Age: The Veilguard... Ну да не суть.

Суть в The Expanse: Osiris Reborn — игре, действие которой как минимум начнётся плюс-минус параллельно сериалу. Герой игрока (марсианин, житель Пояса, землянин — каким уж создадите), честно поработавший на «Пинквотер» наёмником, решает отдохнуть на Эросе... как раз тогда, когда там приключается смертельно-опасная завязка сериала. В результате герой умудрится получить в своё распоряжение «самый передовой корабль во всей Солнечной системе» и начать искать как приключений на свою задницу, так и строить отношения с будущими напарниками и различными политическими фракциями. В общем, всё как и полагается хорошему наследнику Mass Effect — разве что без кучи уникальных инопланетных рас.

Создаётся The Expanse: Osiris Reborn на Unreal Engine 5 для PC, PS5 и Xbox Series X|S.

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ВидеоThe Expanse: Osiris Reborn
Комментарии (1)

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