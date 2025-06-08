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Game of Thrones: War for Westeros позволит изменить облик мира Джорджа Р.Р. Мартина

В 2021 году Cyanide Studios предприняла попытку перенести мир «Песни льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина и сериала «Игра престолов» в формат видеоигровой стратегии. Результат оказался плачевным, и в приличном обществе об играх типа A Game of Thrones - Genesis не говорят. Однако вселенная Мартина — штука крайне благодатная для такого жанра. Тут есть глобальная карта материка, есть страны, у них есть границы, а главное — постоянные конфликты. Не забудем и про внешние угрозы.

Так что студия PlaySide, покончив с Age of Darkness: Final Stand, отправилась вновь пробовать покорять эту высоту. Анонсированная игра получила название Game of Thrones: War for Westeros, и вот что она предложит:

  • Классическое строительство базы и командование отрядами войск в реальном времени.
  • Возможность отыграть войну за одну из главных фракций: дом Таргариенов, дом Старков, дом Ланнистеров или же Белых Ходоков. Да, ни о каких канонах не может быть и речи.
  • Широкий набор типов войск. Драконы тоже будут.
  • Кооператив и мультиплеер.

Игра выйдет в следующем году. Может быть до этого авторы покажут больше реального геймплея.

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