Точно лучше Джилленхола: Рэйчел Броснахэн теперь играет главную роль во втором сезоне сериала «Презумпция невиновности»

Сервис Apple TV+ заполучил лауреатку премии «Эмми» на главную роль во втором сезоне судебного сериала «Презумпция невиновности».
Рэйчел Броснахэн — звезда сериала «Удивительная миссис Мейзел» и будущая Лоис Лейн в новом «Супермене» — заменит Джейка Джилленхола, исполнявшего главную роль в первом сезоне.
Актриса также выступит исполнительным продюсером шоу от Дэвида Келли и компании Джей Джей Абрамса Bad Robot.
Первый сезон экранизировал роман Скотта Туроу — историю о прокуроре (в исполнении Джилленхола), которого обвиняют в убийстве коллеги. «Презумпция невиновности» — сериал-антология, поэтому сюжет второй части не продолжает линию первого.
Новый сезон основан на криминальном романе Джо Мюррея Dissection of a Murder — пока ещё не изданной книге. По сюжету, начинающий адвокат защищает в суде обвиняемого в убийстве уважаемого судьи.
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