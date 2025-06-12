Основание и Империя должны объединиться, чтобы победить в трейлере третьего сезона

Сервис AppleTV+ порадовал полноценным трейлером третьего сезона научно-фантастического сериала «Основание». Премьера вроде бы заключительного сезона состоится на упомянутом стриминге 11 июля.

Как пишут в описании ролика, у хаоса появилось имя — Мул. Первая половина трейлера потрачена на описание всех возможностей антагониста. Как прекрасно у него получается прочищать всем мозги. Разумеется, никто не был готов к такому уровню агрессии. Поэтому Основание и Империя должны объединиться перед лицом одного врага. Иначе хаос поглотит человечество на очень долгое время.

Даже Ли Пейс, судя по бороде, всё осознал: