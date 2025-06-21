Главный сценарист мультсериала «Человек-паук» 1994 года не участвует в создании комикса-продолжения

Пару дней назад нам вернули частичку детства: знаменитый анимационный сериал «Человека-паук» 1994 года получил продолжение в виде комикса Spider-Man '94. Теперь же стало известно, что Джон Семпер — главный сценарист, редактор и продюсер мультипликационного «Паучка» — не участвует в создании сиквела.

В социальных сетях Семпер сообщил, что его никто не просил участвовать в проекте, даже не предупреждали о нём. Касаемо сюжета комикса, то тут он дал понять — история не будет соответствовать его видению.

Касаемо Дж. М. ДеМаттейса (Kraven's Last Hunt) в качестве сценариста серии, Семпер сказал следующее:

Я уверен, что этот новый комикс находится в отличных руках. Я нанял его много лет назад для участия в написании одного эпизода моего сериала (который длился 65 серий). И мне очень понравилось с ним работать. Куда он теперь направит серию в сюжетном плане — это исключительно его решение. Но для справки: это НЕ мой творческий выбор, и я не осуществляю за ним никакого надзора.

Далее он заявил:

Да, было бы неплохо (некоторые могут даже сказать «уважительно»), если бы Marvel в какой-то момент связалось со мной из вежливости. Но я уже давно перестал надеяться, что Marvel признает мой вклад — например, создание того, что сейчас известно в качестве «Паучьей вселенной».

В конце своего сообщения он всё пожелал причастным всего наилучшего. Кстати, ДеМаттейс выразил уважение к работе Семпера:

Многие люди в социальных сетях спрашивали, участвует ли Джон Семпер, шоураннер мультсериала про Паучка 1990-х годов, в новой мини-серии Spider-Man '94. Нет, но именно благодаря Джону этот комикс вообще существует. Благодаря его видению Человека-паука (которое включало в себя посев семян того, что впоследствии превратилось в «Паучью вселенную») целое поколение детей подсело на стенолаза. Я бы очень хотел, чтобы сериал возродили с Джоном у руля. Может быть, эта серия поможет хоть в какой-то мере.

Выход первого выпуска Spider-Man '94 запланирован на 3 сентября. Издавать будет, конечно, Marvel Comics.