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Супергеройская школота возвращается в трейлере второго сезона «Поколения „Ви“»

Источник: Amazon Prime Video

Через два месяца на малые экраны вернётся супергеройский сериал «Поколение „Ви“», спин-офф популярных «Пацанов». Студенты школы для особо одарённых окунутся в непростые будни, призванные сделать из них всенародных любимцев публики. В честь такого события стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал трейлер второго сезона.

В центре сюжета всё та же героиня — Мэри Сью… простите, Мари Моро, «супергероиня с трагическим прошлым, способная управлять кровью силой своего разума». Будто мало того, что каждый третий персонаж норовит прямым текстом подчеркнуть, какая Мари особенная, так её ещё собираются сделать самым могущественным супером — даже сильнее чем Хоумлендер. Такая метаморфоза возможна при помощи экспериментальной и смертельно опасной процедуры под названием «Одесса». Собственно, заглянувшая на огонёк приглашенная звезда Стартлайт просит Мари в свободное от учёбы время прикрыть эти эксперименты, что и станет основным сюжетом второго сезона.

К своим ролям вернутся актёры из первого сезона — Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Аса Германн и Шелли Конн. Компанию им составят новички Тейт Флетчер, Кия Кинг, Джулия Ноуп, Стивен Калин, Стейси Макганнигл, Уайатт Дорион и Джорджи Мерфи. Как видно из трейлера, роль свадебного генерала исполняет Эрин Мориарти, исполнительница роли Старлайт в «Пацанах». Также в трейлере промелькнул Чёрный нуар, две версии которого в «Пацанах» играл Натан Митчелл.

Премьера второго сезона «Поколения „Ви“» состоится 17 сентября.

Теги
ДатыПоколение „Ви“ПацаныТрейлер
Комментарии (4)

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