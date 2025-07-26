Супергеройская школота возвращается в трейлере второго сезона «Поколения „Ви“»

Через два месяца на малые экраны вернётся супергеройский сериал «Поколение „Ви“», спин-офф популярных «Пацанов». Студенты школы для особо одарённых окунутся в непростые будни, призванные сделать из них всенародных любимцев публики. В честь такого события стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал трейлер второго сезона.

В центре сюжета всё та же героиня — Мэри Сью… простите, Мари Моро, «супергероиня с трагическим прошлым, способная управлять кровью силой своего разума». Будто мало того, что каждый третий персонаж норовит прямым текстом подчеркнуть, какая Мари особенная, так её ещё собираются сделать самым могущественным супером — даже сильнее чем Хоумлендер. Такая метаморфоза возможна при помощи экспериментальной и смертельно опасной процедуры под названием «Одесса». Собственно, заглянувшая на огонёк приглашенная звезда Стартлайт просит Мари в свободное от учёбы время прикрыть эти эксперименты, что и станет основным сюжетом второго сезона.

К своим ролям вернутся актёры из первого сезона — Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Аса Германн и Шелли Конн. Компанию им составят новички Тейт Флетчер, Кия Кинг, Джулия Ноуп, Стивен Калин, Стейси Макганнигл, Уайатт Дорион и Джорджи Мерфи. Как видно из трейлера, роль свадебного генерала исполняет Эрин Мориарти, исполнительница роли Старлайт в «Пацанах». Также в трейлере промелькнул Чёрный нуар, две версии которого в «Пацанах» играл Натан Митчелл.

Премьера второго сезона «Поколения „Ви“» состоится 17 сентября.