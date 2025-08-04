«Отпуск по обмену» станет сериалом на Apple TV+

Шекспир сказал: «Всё заканчивается встречей влюблённых». Только не для голливудских продюсеров — для этих ничто не заканчивается. Поэтому в сериал решено превратить лучшую романтическую комедию нулевых «Отпуск по обмену». Apple TV+ задумал многосерийную адаптацию.

В оригинальном фильме режиссёра Нэнси Мейерс («Ловушка для родителей») снялись Кейт Уинслет, Кэмерон Диас, Джуд Лоу и Джек Блэк. Посмотрим, что сможет предложить сериал им на замену.

Как и в фильме, историю посвятят американке и британке, которые меняются домами на Рождество и находят свою любовь. В сюжет, однако, неизбежно внесут изменения. Сценарий пишет Крисси Дакер («Убивая Еву», «Дорогуша»).

Она же выступит исполнительным продюсером проекта, а Роб Делани («Катастрофа», «Дэдпул и Росомаха») — консультантом. Создавшую «Отпуск по обмену» Мейерс не привлекут.

Когда начнётся производство, неизвестно, но, как сказал герой фильма, — скорее опозоримся, скорее забудем.