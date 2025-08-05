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СЕРИАЛЫ
494

Новые сериалы недели: второй сезон «Уэнсдэй» и приквел «Чужестранки»

Источник: Starz

Среда, 6 августа

 
Сезон2
Netflix
Уэнсдэй Wednesday

комедия, ужастик

В ролях Дженна Ортега, Луис Гусман, Кэтрин Зета-Джонс, Гвендолин Кристи, Кристина Риччи

Создатель Альфред Гоу, Майлз Миллар, Тим Бёртон

Уэнсдэй Аддамс отправляется учиться в Академию Невермор, где ей предстоит научиться управлять своими недавно пробудившимися экстрасенсорными способностями, прервать череду переполошивших весь город кошмарных убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую четверть века назад впутались её родители.

Она вернулась! Спустя два года второй сезон «Уэнсдэй» с Дженной Ортегой, ставший подлинным мировым хитом и всеобщим объектом обожания, наконец-то выходит на Netflix. По именам всё даже лучше, чем было — шутка ли, Тим Бёртон заманил к себе саму Леди Гагу. А вместе с ней — Стива Бушеми, Кристофера Ллойда, Билли Пайпер, Тандиве Ньютон и Хэйли Джоэла Осмента.

Из основного актёрского состава вернутся все, кроме отменённого Перси Хайнса Уайта — Эмма Майерс, Хантер Духэн, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Джой Сандэй, Виктор Доробанту и Исаак Ордонес. Для пущей важности второй сезон разбит на две части, последняя из которых выйдет спустя месяц, 3 сентября.

Видео

 
Сезон2
Apple TV+
Платонические отношения Platonic

комедия, романтический

В ролях Роуз Бирн, Сет Роген, Люк Макфарлейн, Тре Хейл, Эндрю Лопес, Карла Галло

Создатель Франческа Дельбанко, Николас Столлер

Пара бывших лучших друзей, став взрослыми, пытаются понять, почему в своё время их пути разошлись.

Продолжение сериала о неправдоподобных отношениях Роуз Бирн и Сета Рогена вот-вот окажется на Apple TV+. Первый сезон очень сильно понравился критикам, зрители были куда более сдержанны.

Видео

Суббота, 9 августа

 
Премьера+
Starz
Чужестранка: Кровь от крови моей Blood of My Blood

Рассказывает две параллельные истории любви в разные временные периоды — родителей Джейми Фрейзера в начале 18-го века в Шотландии и родителей Клэр Бошан во время Первой мировой войны в Англии.

Фанаты «Чужестранки» и просто ценители страстных любовных романов могут ликовать — в спин-оффе/приквеле сериала всего этого добра будет в два раза больше. Две истории любви по умолчанию лучше, чем одна (наверное). В главных ролях тут Харриет Слейтер, Джейми Рой, Гермиона Корфилд и Джереми Ирвин.

 
Конец сериала×
Syfy
Засланец из космоса Resident Alien

комедия, фантастика

В ролях Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Манделл Моган

«Засланец из космоса» медленно, но верно докатился до своего финала. Не будем лукавить, были у комедии с Аланом Тьюдиком и хорошие времена, примерно три сезона назад.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

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