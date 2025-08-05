Новые сериалы недели: второй сезон «Уэнсдэй» и приквел «Чужестранки»

Сезон 2

Netflix

Уэнсдэй Аддамс отправляется учиться в Академию Невермор, где ей предстоит научиться управлять своими недавно пробудившимися экстрасенсорными способностями, прервать череду переполошивших весь город кошмарных убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую четверть века назад впутались её родители.

Она вернулась! Спустя два года второй сезон «Уэнсдэй» с Дженной Ортегой, ставший подлинным мировым хитом и всеобщим объектом обожания, наконец-то выходит на Netflix. По именам всё даже лучше, чем было — шутка ли, Тим Бёртон заманил к себе саму Леди Гагу. А вместе с ней — Стива Бушеми, Кристофера Ллойда, Билли Пайпер, Тандиве Ньютон и Хэйли Джоэла Осмента.

Из основного актёрского состава вернутся все, кроме отменённого Перси Хайнса Уайта — Эмма Майерс, Хантер Духэн, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Джой Сандэй, Виктор Доробанту и Исаак Ордонес. Для пущей важности второй сезон разбит на две части, последняя из которых выйдет спустя месяц, 3 сентября.