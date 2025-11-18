 
 
Третий сезон «Сорвиголовы: Рождённого заново» могут снять в 2026 году
СЕРИАЛЫ
660

Новые сериалы недели: создатели «Легенды о Vox Machina» представляют «Могучую девятку»

Источник: Sky

Среда, 19 ноября

 
Премьера+
Amazon Prime Video
Могучая девятка The Mighty Nein

Когда таинственный артефакт, способный изменять реальность, попадает не в те руки, группа преступников и неудачников — единственные, кто может спасти королевство от полного погружения в хаос.

Новый сериал от создателей «Легенды о Vox Machina» — как говорится, это мы смотрим.

Видео

 
Конец сезона4
Apple TV+
Утреннее шоу The Morning Show

драма

В ролях Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Стив Карелл, Нестор Карбонелл, Билли Крудап, Марк Дюпласс

Создатель Керри Эрин, Брайан Стелтер

«Утреннее шоу» с Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и Билли Крудапом получило продление на пятый сезон ещё задолго до выхода четвёртого. Только вот останутся ли желающие его смотреть после всего, что с ним сотворили — большой вопрос. Сериал, за один сезон превратившийся из остросоциальной производственной драмы в посредственное мыло — бывает и такое.

Видео

 
Конец сезона2
YouTube
Отель „Хазбин“ Hazbin Hotel

мультфильм, комедия, фэнтези

В ролях Joshua Tomar, Jill Harris, Mick Lauer, Jonathan Gran, Monica Franco, Michell Marie

Второй сезон адского мультсериала подходит к концу, но не переживайте — впереди ещё два. Это как минимум.

Видео

Четверг, 20 ноября

 
Премьера+
Sky Atlantic (UK)
Смерть Банни Манро The Death of Bunny Munro

В ролях Мэтт Смит, Rafael Mathé, Сара Грин, Йоханн Майерс, Robert Glenister, Alice FeethamЛиндсей Данкан

После самоубийства жены Либби, сексоголик, продавец косметики и самопровозглашённый ловелас Банни Манро оказывается обременённым маленьким сыном и весьма смутными представлениями о родительстве. Вдвоём с 9-летним Банни-младшим они отправляются в эпическое и всё более выходящее из-под контроля путешествие по югу Англии, в то время как каждый из них по-своему пытается справиться с горем.

Мэтт Смит заставит зрителей рыдать. Актёр по обыкновению великолепен, и сериал от создателей «Оленёнка» точно затронет самые тонкие струны души. Как минимум трейлер с этой задачей справляется на ура.

Видео

 
Сезон2
Netflix
Свой человек внутри A Man on the Inside

В ролях Тед Дэнсон, Мэри Элизабет Эллис, Stephanie Beatriz, Lilah Richcreek Estrada, Стивен Маккинли Хендерсон, Sally Struthers

Жизнь пенсионера Чарльза Нуиндайка после смерти жены превратилась в унылую рутину. Решив последовать совету дочери и найти себе какое-нибудь хобби, он откликается на объявление частного детектива и под видом постояльца проникает в элитный дом престарелых. Его задача — расследовать кражу ценного ожерелья и найти преступника.

Очевидно, Netflix не дают покоя лавры Hulu с его «Убийствами в одном здании». Но, оказывается, одного деда в пальто, возомнившего себя частным детективом, недостаточно для успеха (их должно быть как минимум двое). Создатель сериала Майкл Шур («Парки и зоны отдыха», «Бруклин 9-9»), что позволяет надеяться на неплохой уровень в целом, не более.

Видео

Воскресенье, 23 ноября

 
Конец сезона3
Paramount+
Король Талсы The Tulsa King

драма

В ролях Сильвестр Сталлоне, Доменик Ломбардоззи, Макс Каселла, Венсан Пьяцца

Создатель Тейлор Шеридан

«Король Талсы» получил заветное продление на четвёртый сезон ещё в сентябре. Судя по отзывам зрителей, детище Тейлора Шеридана уверенно держит уровень, хоть третий сезон и оказался в целом слабее двух предыдущих.

Видео

Превью
Комментарии (1)

