Телеовощи. Выпуск 220: Вселенские знания

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:15 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:01:12 —
|Новости
|00:20:31 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:25:03 —
|«Инстинкт» — 1x01 (премьера)
|00:31:00 —
|«Криптон» — 1x01 (премьера)
|00:39:18 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 5x13
|00:44:20 —
|«Волшебники» — 3x11
|00:47:40 —
|«Эш против Зловещих мертвецов» — 3x04
|00:52:29 —
|«Последний кандидат» — 2x14
|00:57:04 —
|«Родина» — 7x06
|01:04:07 —
|«Мик» — 2x18
|01:10:19 —
|«Обман» — 1x02
|01:15:54 —
|«Мост» — 1x03
|01:28:31 —
|«Супергёрл» — 2x21 (впечатления Юрия)
|01:37:40 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 3x10 (впечатления Льва)
|01:44:50 —
|«Книжный магазин Блэка» — 3x05 (впечатления Ларисы)
|01:50:59 —
|«Вероника Марс» — 1x14 (впечатления Михаила)
|01:57:00 —
|Благодарим наших спонсоров