Телеовощи. Выпуск 221: Шары не случайны

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:01:00 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:01:52 —
|Новости
|00:35:27 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:43:30 —
|«Барри» — 1x01 (премьера)
|00:48:20 —
|«Разделённые вместе» — 1x01 (премьера)
|00:52:30 —
|«Доверие» — 1x01 (премьера)
|00:59:15 —
|«Террор» — 01x01 (премьера)
|01:04:22 —
|«Стартап» — 1x01 (премьера)
|01:11:49 —
|«Кремниевая долина» — 5x01 (премьера сезона)
|01:19:06 —
|«Миллиарды» — 3x01 (премьера сезона)
|01:22:36 —
|«Форс-мажоры» — 7x11
|01:32:13 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 5x14
|01:39:40 —
|«Последний кандидат» — 2x15
|01:44:04 —
|«Родина» — 7x07
|01:45:52 —
|«Мик» — 2x19
|01:52:52 —
|«Волшебники» — 3x12
|02:00:47 —
|«Эш против Зловещих мертвецов» — 3x05
|02:04:11 —
|«Мост» — 1x04
|02:10:20 —
|«Супергёрл» — 2x22 (впечатления Юрия)
|02:17:41 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 3x11 (впечатления Льва)
|02:25:05 —
|«Книжный магазин Блэка» — 3x06 (впечатления Ларисы)
|02:27:10 —
|«Вероника Марс» — 1x15 (впечатления Михаила)
|02:33:49 —
|Благодарим наших спонсоров
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