Телеовощи. Выпуск 230: Без обид

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:42 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:01:34 —
|Новости
|00:54:04 —
|Отвечаем на вопросы
|01:16:03 —
|«Люди» — 3x01 (премьера сезона)
|01:29:15 —
|«Робоцып» — 9x11
|01:33:14 —
|«Патрик Мелроуз» — 1x02
|01:44:13 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 5x22 (финал сезона)
|01:53:05 —
|«Пространство» — 3x07
|02:06:54 —
|«Миллиарды» — 3x09
|02:12:28 —
|«Мошенники» — 2x07
|02:20:24 —
|«Мир Дикого Запада» — 2x05
|02:30:02 —
|«Террор» — 01x10 (финал сезона)
|02:37:54 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 3x18 (впечатления Льва)
|02:47:55 —
|«Звёздный путь» — 1x24 (впечатления Юрия)
|02:56:50 —
|Благодарим наших спонсоров