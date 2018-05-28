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Телеовощи. Выпуск 230: Без обид
 
18 Обсудить
Темы
 
Видео Телеовощи
 
Luka_rus
Лучший комментарий
+20

Предлагаю новую рубрику - после Благодарности спонсоров, Чморим неспонсоров - кто кому куда что совал и какие они нехорошие, что не заносят. У Всея уже 3 неделю бомбит от Тачанского узбагойтесь уже или сделайте подкасты по подписке.
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