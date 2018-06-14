Apple снимает детективную драму о юной журналистке

Потоковый сервис Apple заказал съёмки 10-серийного первого сезона безымянной драмы с элементами детектива. Производство берут на себя с некоторых пор работающие в связке Anonymous Content и Paramount Television.

Сериал, основанный на реальных событиях из жизни 11-летней Хильды Лисяк, повествует о девочке, перебравшейся с семьёй из Бруклина на родину отца — в тихий городок на берегу озера. Именно здесь юной искательнице правды предстоит провести самое настоящее журналистское расследование по одному нераскрытому делу, которое весь городок, включая родителя главной героини, давно и безуспешно пытается оставить в прошлом. Подробности хода расследования вундеркинд берётся освещать в собственноручно издаваемой газете Orange Street News.

Авторами проекта выступают Дэна Фокс («В активном поиске») и Дара Ресник («Мёртвые до востребования»). Режиссировать обещает Джон М. Чу («Безумно богатые азиаты»); он же входит в команду исполнительных продюсеров, где помимо него числятся Джой Горман Веттелс («13 причин почему») и Шарлин Мартин.