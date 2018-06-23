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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Syfy подумывает о многосерийной версии ужастика «Ночной народ»

Портал Deadline сообщает, что кабельный канал Syfy надумал снимать сериал «Ночной народ» — многосерийную версию одноимённого полнометражного ужастика Клайва Баркера, вышедшего на экраны в 1990 году. Фильм в свою очередь является экранизацией его собственного романа под названием «Кабал».

Сериал посвятят проблеме расовых взаимоотношений в США, правда, между людьми и монстрами. В центре истории — полукровки, отправившихся на поиски нового дома, после того как их прежнее убежище разрушили. Команду полумонстров-полулюдей возглавляет новоиспечённый лидер, едва ли привыкший к этому статусу и вдобавок скорбящий о погибшей возлюбленной. Разношёрстной группе придётся сплотиться, чтобы выжить и спастись от воинственно настроенных людей, которых пугает их непохожесть.

Сценарием займётся Джош Столберг («Пираньи 3D», «Пила 8»). В исполнительных продюсерах потенциального сериала состоят Баркер, Джеймс Дж. Робинсон, Дэвид Робинсон, Барбара Уолл и Марк Миллер. Производство курируют Morgan Creek entertainment и Universal Cable Productions.

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Ночной народ
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Syfy подумывает о многосерийной версии ужастика «Ночной народ»

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