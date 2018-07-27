Шоураннер новой версии «Баффи — истребительницы вампиров» пытается оправдать проект

Заявленный неделю назад ребут «Баффи — истребительницы вампиров» с темнокожей актрисой в титульной роли получил не самые тёплые отклики от аудитории, что побудило шоураннера намечающегося проекта 20th Century Fox Television Монику Овусу-Брин отреагировать на крики негодования.

Сценаристка пилотного эпизода в своём твиттере сообщила, что оригинальная Баффи Саммерс в исполнении Сары Мишель Геллар, конечно же, незаменима, впрочем, как и остальные герои. Мол, они не собираются возрождать рассказанную историю, а начнут новое повествование с новыми персонажами, где охотница на нечисть будет афроамериканкой. События разворачиваются в наше время, а основой для проекта служит мифология оригинала. Некоторые аспекты повествования выступят в качестве метафоры на реальные проблемы современности.

Сериал о крутой мулатке-Небаффи попытаются пристроить на какой-нибудь кабельный канал или потоковый сервис уже этим летом. Создатель оригинального сериала Джосс Уидон обещал помочь со сценарием и присмотрит за проектом в качестве исполнительного продюсера.