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AMC гарантировал сериалу «Лучше звоните Солу» пятый сезон

Кабельный канал AMC оформил криминальной драме «Лучше звоните Солу» пятый сезон до выхода в эфир четвёртого, премьера коего состоится 6 августа. Неудивительно, учитывая, сколь большой любовью проект пользуется у критиков и зрителей: в прошлом году он вошёл в пятёрку наиболее популярных драм на кабеле у аудитории в демо «25–54 года».

События приквела культового сериала «Во все тяжкие» разворачиваются за несколько лет до происходящего в оригинальной истории и повествуют о постепенном и неминуемом превращении неудачливого мелкого адвоката Джимми Макгилла в прожжённого Сола Гудмана (Боб Оденкёрк).

В сериале также снимаются Джонатан Бэнкс, Ри Сихорн, Патрик Фабиан, Майкл Мэндо, Марк Марголис и Джанкарло Эспозито.

Исполнительными продюсерами проекта числятся его создатели Винс Гиллиган и Питер Гулд, а также Марк Джонсон, Мелисса Бернштейн, Томас Шнауз и Дженнифер Хатчинсон. Производство на контроле у Sony Pictures Television и AMC Studios.

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Лучше звоните Солу
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