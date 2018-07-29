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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Amazon продлил «Хитрого Пита» на третий сезон

Стриминговый сервис Amazon официально подтвердил продление сериала «Хитрый Пит» на третий сезон. Причём продолжение одобрили ещё два месяца назад и только сейчас подтвердили давно ходившие слухи. Съёмки начнутся уже на следующей неделе в Лос-Анджелесе.

В центре криминальной драмы талантливый мошенник Мариус, вышедший из тюрьмы под личиной бывшего сокамерника Пита. В надежде порвать с прошлым он обманом втирается в доверие к родне Пита и становится помощником в семейном бизнесе — розыске и поимке скрывающихся должников. Однако прошлое Мариуса неустанно следует за ним по пятам.

В третий сезон уже точно вернутся Джованни Рибизи, Марин Айрлэнд, Марго Мартиндейл, Питер Герети, Либэ Барер и Шейн Макрэй.

Шоураннером третьего сезона выступает Блэйк Мастерс («Братство», «Падающая вода»), сменивший на этом посту Грэма Йоста («Правосудие»). Последний перекочевал в разряд исполнительных продюсеров наряду с создателем сериала Дэвидом Шором («Доктор Хаус») и автором оригинальной идеи Брайаном Крэнстоном. Производством заведуют Sony Pictures Television Studios и Amazon Studios.

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Хитрый Пит
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