Amazon продлил «Хитрого Пита» на третий сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Amazon официально подтвердил продление сериала «Хитрый Пит» на третий сезон. Причём продолжение одобрили ещё два месяца назад и только сейчас подтвердили давно ходившие слухи. Съёмки начнутся уже на следующей неделе в Лос-Анджелесе.

В центре криминальной драмы талантливый мошенник Мариус, вышедший из тюрьмы под личиной бывшего сокамерника Пита. В надежде порвать с прошлым он обманом втирается в доверие к родне Пита и становится помощником в семейном бизнесе — розыске и поимке скрывающихся должников. Однако прошлое Мариуса неустанно следует за ним по пятам.

В третий сезон уже точно вернутся Джованни Рибизи, Марин Айрлэнд, Марго Мартиндейл, Питер Герети, Либэ Барер и Шейн Макрэй.

Шоураннером третьего сезона выступает Блэйк Мастерс («Братство», «Падающая вода»), сменивший на этом посту Грэма Йоста («Правосудие»). Последний перекочевал в разряд исполнительных продюсеров наряду с создателем сериала Дэвидом Шором («Доктор Хаус») и автором оригинальной идеи Брайаном Крэнстоном. Производством заведуют Sony Pictures Television Studios и Amazon Studios.