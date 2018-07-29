Новости сериалов — лучшее за неделю

Для четвёртого сезона «Супергёрл» создали супергероиню-трансгендера — и играть её будет активистка-трансгендер.

Сериал «Видоизменённый углерод» получил второй сезон с Энтони Маки в главной роли — Юэль Киннаман в продолжении вообще не появится.

Amazon отказался от «Старски и Хатча» Джеймса Ганна — уверяют, будто с недавним скандалом это никак не связано.

Дэн Хармон удалил свой твиттер из-за ролика-пародии на сериал «Декстер» — канал Adult Swim ограничился выговором.

Сторонники бодипозитива требуют отменить премьеру «Ненасытной» от Netflix — чёрная комедия, по их мнению, причинит непоправимый вред людям с лишним весом.

Четвёртый сезон «Легенд завтрашнего дня» раскроет бисексуальность Джона Константина — новая яркая веха в развитии персонажа.

Шоураннер новой версии «Баффи — истребительницы вампиров» пытается оправдать проект — Моника Овусу-Брин утверждает, что сериал не является ребутом.

Второй сезон сериала «Орвилл» получил дату выхода и трейлер — сериал вернётся на экраны под конец года.

Сценарий пилотного эпизода сериала «Судья Дредд: Мега-Сити 1» готов — команду сценаристов возглавил хорошо знакомый с персонажем автор комиксов Роб Уильямс.