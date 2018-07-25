Amazon отказался от «Старски и Хатча» Джеймса Ганна

Прошлой осенью Amazon с впечатляющей быстротой прибрал к рукам проект Джеймса Ганна («Стражи галактики») по возрождению полицейского телехита 70-х «Старски и Хатч». Даже с пилотом возиться не стали — запустили производство по схеме «от сценария к сериалу». Но в свете последних событий несложно догадаться, что произошло. Да, потоковый сервис отказался от проекта.

Впрочем, представители Amazon Studios утверждают, будто сериал завернули задолго до разгоревшегося скандала. Дескать, он уже несколько месяцев как не жилец, просто они об этом не распространялись. Ну и как не поверить столь уважаемым людям? Давным-давно отказались и не стали будоражить общественность — именно так всё и было.

Ганн собирался снимать продолжение с переосмыслением оригинала и крайне бережным отношением к оному. Обновлённый «Старски и Хатч» задумывался как жёсткий, остросюжетный детектив с сильными, харизматичными персонажами. Сценарием занимались Брайан Ганн и Марк Ганн по наброскам Джеймса Ганна, который планировал снять первый эпизод.