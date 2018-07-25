 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Дэн Хармон удалил свой твиттер из-за ролика-пародии на сериал «Декстер» Сценарий пилотного эпизода сериала «Судья Дредд: Мега-Сити 1» готов «Звёздные войны: Войны клонов» возвращаются на телеэкраны Кевин Смит питчит зрителям свою аптечную комедию на новой онлайн-платформе Rivit TV Барри Кеоган получил главную роль в экранизации комикса «Игрек: Последний мужчина»
16
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.ign.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Amazon отказался от «Старски и Хатча» Джеймса Ганна

Прошлой осенью Amazon с впечатляющей быстротой прибрал к рукам проект Джеймса Ганна («Стражи галактики») по возрождению полицейского телехита 70-х «Старски и Хатч». Даже с пилотом возиться не стали — запустили производство по схеме «от сценария к сериалу». Но в свете последних событий несложно догадаться, что произошло. Да, потоковый сервис отказался от проекта.

Впрочем, представители Amazon Studios утверждают, будто сериал завернули задолго до разгоревшегося скандала. Дескать, он уже несколько месяцев как не жилец, просто они об этом не распространялись. Ну и как не поверить столь уважаемым людям? Давным-давно отказались и не стали будоражить общественность — именно так всё и было.

Ганн собирался снимать продолжение с переосмыслением оригинала и крайне бережным отношением к оному. Обновлённый «Старски и Хатч» задумывался как жёсткий, остросюжетный детектив с сильными, харизматичными персонажами. Сценарием занимались Брайан Ганн и Марк Ганн по наброскам Джеймса Ганна, который планировал снять первый эпизод.

16 Обсудить
Темы
 
Старски и Хатч
 
Hot pie
Лучший комментарий
+21

Ганну надо снять фильм со Спейси в главной роли (ну и с участием М. Рукера - куда ж без него-то!), продюсируемый Вайнштейном.
И чтобы этот фильм порвал как бокс-офис, так и пуканы студийных боссов!
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Amazon отказался от «Старски и Хатча» Джеймса Ганна
 
Кино Автор «Шафта» шлёт New Line лесом
 
Джеймс Ганн вернёт на телеэкраны «Старски и Хатча»

Тоже интересно

 
Кино Второй трейлер фильма «Великолепная семёрка»
 
Кино Джоан Роулинг анонсировала пять фильмов серии «Фантастические твари и где они обитают»
 
Кино Победители премии «Золотая малина 2017»
 
Кино «Кролик Джоджо» — первый кадр
 
Игры Рецензия на игру Rise of The Tomb Raider
 
Кино Второй трейлер фильма «Отец по крови»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
de Blob 2 - красочный платформер обзавелся точной датой выхода на Nintendo SwitchHellblade: Senua's Sacrifice получила поддержку HDR на PlayStation 4 с выпуском нового патча, анонсирована VR-версия игрыMega Man X Legacy Collection 1 & 2 - представлен релизный трейлер сборников от CapcomDetached - приключенческий экшен с элементами выживания вышел на PS VR, представлен релизный трейлерSunless Skies - мрачное продолжение Sunless Sea обзавелось новым трейлером
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика