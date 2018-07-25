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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Кэтрин Ньютон возглавила актёрский состав современной версии «Повелителя мух» от Netflix

Потоковый сервис Netflix заказал съёмки 10-серийной безымянной драмы, главную роль в которой получила Кэтрин Ньютон (фильмы «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Леди Бёрд», сериалы «Остановись и гори», «Большая маленькая ложь»).

Проект называют современной версией «Повелителя мух» с добавлением «Остаться в живых». В центре истории — несколько подростков, непонятным образом оказавшихся в альтернативной версии их благосостоятельного городка в Новой Англии, откуда исчезли их родители. Пытаясь понять, что с ними произошло и как вернуться домой, подростки под предводительством Элли (Кэтрин Ньютон) вынуждены своими силами наладить жизнь в городе и скооперироваться, чтобы выжить.

Режиссировать берётся Марк Уэбб («Новый Человек-паук», «500 дней лета») по сценарию Кристофера Кейсера («Тиран»). Оба входят в команду исполнительных продюсеров проекта. Съёмочный процесс стартует в сентябре в окрестностях Бостона.

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