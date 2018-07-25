Сторонники бодипозитива требуют отменить премьеру «Ненасытной» от Netflix

Прогрессивная общественность не оставляет попыток исправить насквозь прогнивший мир медиа с его устаревшими стандартами — в интернете на фоне остальных пожарищ разбушевался ещё один нешуточный костёр, куда апологеты бодипозитива намереваются швырнуть сериал «Ненасытная».

Чёрная комедия от Netflix, премьера которой запланирована на 10 августа, повествует о толстушке Пэтти (Дебби Райан), страдающей от насмешек сверстников. Но благодаря несчастному случаю удосужившись похудеть, Пэтти превращается в красотку, вознамерившуюся отомстить бывшим обидчикам.

Чем же так не угодил пылким борцам за права пышнотелых новый проект потокового сервиса? Активисты-бодипозитивщики усмотрели в нём крамолу против людей с лишним весом и настрочили петицию на Change.org с требованием отменить показ сериала. Мол, его выход нанесёт непоправимый вред впечатлительным натурам, не втискивающимся в современные стандарты красоты, а сюжет проталкивает идею о том, что только стройные девушки достойны внимания и дружбы сверстников, могут быть популярны и желанны. Петиция собрала свыше 120 тысяч подписей.

Сценарист проекта Лорен Гассис ответила на обвинения:

В 13 лет я задумывалась о суициде. Лучшие друзья отвернулись от меня, и я хотела отомстить. Думала, что красивая внешность вернёт мне уверенность в себе. Вместо этого обзавелась пищевым расстройством и ещё больше обозлилась. Я лишь хочу поделиться собственной болью и чувством уязвимости через юмор. Сериал — предостерегающая история о том, как опасно считать, будто внешность важнее всего остального, и судить людей, ничего о них не зная. Пожалуйста, дайте проекту шанс.

Оценить угрозу правам обладательниц рубенсовских форм можно, посмотрев трейлер комедии. Он-то и вызвал взрыв негодования.