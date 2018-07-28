Телеовощи. Выпуск 241: Человек-табуретка

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:19 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:40 —
|Новости
|01:40:44 —
|Отвечаем на вопросы
|01:42:00 —
|«Касл-Рок» — 1x01–03 (премьера)
|01:54:41 —
|«Методом проб и ошибок» — 2x01–02 (премьера сезона)
|02:01:35 —
|«Форс-мажоры» — 8x02
|02:09:15 —
|«Робоцып» — 9x19 (финал сезона)
|02:13:19 —
|«Паранормальный Веллингтон» — 1x03
|02:15:57 —
|«Кондор» — 1x06
|02:23:56 —
|«В безопасности» — 1x02–05
|02:29:40 —
|«Майя» — 1x08
|02:44:42 —
|«Супергёрл» — 3x14 (впечатления Юрия)
|02:51:28 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 3x27 (впечатления Льва)
|03:02:22 —
|«Звёздный путь» — 2x04 (впечатления Юрия)
|03:18:21 —
|«Вероника Марс» — 2x07 (впечатления Михаила)
|03:23:43 —
|Благодарим наших спонсоров
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