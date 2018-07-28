Apple готовит многосерийную версию «Бандитов во времени» Терри Гиллиама

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Всё ещё безымянный потоковый сервис техногиганта Apple приобрёл права на телеадаптацию полнометражной картины Терри Гиллиама «Бандиты во времени», вышедшей в 1981 году.

Приключенческое комедийное фэнтези повествует о невероятных путешествиях во времени 11-летнего Кевина и шестерых крошечных бандитов, укравших у своего бывшего хозяина — сотворившего мир Верховного Существа — волшебную карту. С её помощью шумная компания бродит по эпохам в поисках сокровищ.

Гиллиам числится исполнительным продюсером проекта без вовлечения в сценарную работу. Производством телеверсии займутся Anonymous Content («Настоящий детектив»), Paramount Television и Media Rights Capital.