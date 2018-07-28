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Apple готовит многосерийную версию «Бандитов во времени» Терри Гиллиама

Всё ещё безымянный потоковый сервис техногиганта Apple приобрёл права на телеадаптацию полнометражной картины Терри Гиллиама «Бандиты во времени», вышедшей в 1981 году.

Приключенческое комедийное фэнтези повествует о невероятных путешествиях во времени 11-летнего Кевина и шестерых крошечных бандитов, укравших у своего бывшего хозяина — сотворившего мир Верховного Существа — волшебную карту. С её помощью шумная компания бродит по эпохам в поисках сокровищ.

Гиллиам числится исполнительным продюсером проекта без вовлечения в сценарную работу. Производством телеверсии займутся Anonymous Content («Настоящий детектив»), Paramount Television и Media Rights Capital.

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Бандиты во времени
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