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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Сериал «Видоизменённый углерод» получил второй сезон с Энтони Маки в главной роли

Потоковый сервис Netflix оформил сериалу «Видоизменённый углерод» второй сезон. В продолжении на посту центрального протагониста Юэля Киннамана сменил Энтони Маки («Мстители: Война бесконечности»).

Футуристический боевик по одноимённому роману Ричарда Моргана показывает мир далёкого будущего, где человечество научилось перемещать оцифрованное сознание из тела в тело. В первом сезоне ветеран межзвёздных битв Такеши Ковач (Киннаман) получает шанс избавиться от тюремного срока и начать новую жизнь, согласившись найти убийцу тела-носителя своего заказчика-богача. О чём пойдёт речь во втором сезоне «Видоизменённого углерода», авторы расскажут позже.

Шоураннер, исполнительный продюсер и сценарист Лаэта Калогридис («Аватар», «Алита: Боевой ангел») поработает над продолжением истории вместе с Элисон Шапкер («Грань», «Флэш»). Производством занимается Skydance Television.

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Видоизменённый углерод
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