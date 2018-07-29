Lifetime продлил триллер «Ты» на второй сезон до премьеры первого

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Премьера психологического триллера «Ты» — совместного детища Грега Берланти («Флэш», «Стрела») и Сэры Гэмбл («Волшебники», «Сверхъестественное») — назначена на 9 сентября. Но кабельный канал Lifetime настолько уверен в успехе проекта, что заранее одобрил съёмки второго 10-серийного сезона. Немалую роль, правда, сыграл и тот факт, что потоковый сервис Netflix уже купил права на международную трансляцию.

«На что ты пойдёшь ради любви?» — под таким романтичным девизом будут происходить жутковатые события сериала, где влюблённый в покупательницу Бек (Элизабет Лэил) менеджер книжного магазина Джо (Пенн Бэджли) использует всю доступную в соцсетях информацию для организации их знакомства и совместного счастья. Джо так увлекается, что с маниакальным спокойствием устраняет любые преграды, включая людей.

Второй сезон, как и первый, станет экранизацией романа-бестселлера Кэролайн Кепнес. На этот раз в основу ляжет книга-продолжение «Спрятанные тела», где история заведёт Джо в город грёз Голливуд.

Берланти и Гэмбл продолжат выступать соавторами сценария, а также исполнительными продюсерами проекта наряду с Сарой Шехтер, Лесли Моргенштейном и Джиной Джироламо. Производственный процесс контролирует Warner Horizon Television.

Трейлер можно увидеть уже сейчас: