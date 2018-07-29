 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
КГ играет: Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Новости аниме — лучшее за неделю «Звёздные войны: Войны клонов» возвращаются на телеэкраны Новости игр — лучшее за неделю HBO и Джосс Уидон снимут научно-фантастическую драму про викторианскую эпоху
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Lifetime продлил триллер «Ты» на второй сезон до премьеры первого

Премьера психологического триллера «Ты» — совместного детища Грега Берланти («Флэш», «Стрела») и Сэры Гэмбл («Волшебники», «Сверхъестественное») — назначена на 9 сентября. Но кабельный канал Lifetime настолько уверен в успехе проекта, что заранее одобрил съёмки второго 10-серийного сезона. Немалую роль, правда, сыграл и тот факт, что потоковый сервис Netflix уже купил права на международную трансляцию.

«На что ты пойдёшь ради любви?» — под таким романтичным девизом будут происходить жутковатые события сериала, где влюблённый в покупательницу Бек (Элизабет Лэил) менеджер книжного магазина Джо (Пенн Бэджли) использует всю доступную в соцсетях информацию для организации их знакомства и совместного счастья. Джо так увлекается, что с маниакальным спокойствием устраняет любые преграды, включая людей.

Второй сезон, как и первый, станет экранизацией романа-бестселлера Кэролайн Кепнес. На этот раз в основу ляжет книга-продолжение «Спрятанные тела», где история заведёт Джо в город грёз Голливуд.

Берланти и Гэмбл продолжат выступать соавторами сценария, а также исполнительными продюсерами проекта наряду с Сарой Шехтер, Лесли Моргенштейном и Джиной Джироламо. Производственный процесс контролирует Warner Horizon Television.

Трейлер можно увидеть уже сейчас:

1 Обсудить
Темы
 
Ты
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Для четвёртого сезона «Супергёрл» создали супергероиню-трансгендера
 
«Титаны» — трейлер
 
На главную роль в ребуте «Баффи — истребительницы вампиров» ищут темнокожую актрису

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА-161: Прямая трансляция
 
Кино Можно ли расширить «Джеймса Бонда» до полноценной кинематографической вселенной?
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 293: Вам есть, что скрывать?
 
Аниме «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» — 18
 
Кино Режиссёр Ридли Скотт готов снимать продолжение «Чужого: Завета» уже в 2018 году
 
Кино Netflix уже готовит продолжение своего первого блокбастера «Яркий»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Yakuza 0 - PC-версия обзавелась новыми скриншотами и геймплейными видео в 4KThe Wolf Among Us 2 - появились первые скриншоты (Обновлено)Kingdom Hearts III - стала известна продолжительность новой игры Тецуи НомурыSid Meier's Civilization IV - хор исполнил заглавную тему из игры на шоу талантов. Жюри и зрители остались в восторгеMonster Hunter World - Capcom объяснила, почему игра крайне требовательна к процессору
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика