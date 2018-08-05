Новые сериалы 6–12 августа

Телевизионная неделя ознаменуется двумя премьерами: на потоковом сервисе Netflix выйдет успевшая наделать шума чёрная комедия «Ненасытная», а кабельный канал AMC покажет первый эпизод драмы «Ложа 49». Среди прочих в эфир вернутся криминальная драма «Лучше звоните Солу», спортивная драмеди «Игроки» и криминальная комедия «Достать коротышку».
Понедельник, 6 августа
драма
В ролях Брент Дженнингс, Дэвид Паскеси, Эрик Аллан Крамер, Линда Эмонд, Соня Кэссиди, Уайатт Расселл
Создатель Джим Гэвин
Дад — бывший сёрфер, обезоруживающе оптимистичный парень, понемногу оправляющийся после смерти отца и крушения семейного бизнеса. По счастливой случайности Дад оказывается на пороге дома Эрни из местного общества «Ложа 49», благодаря дружбе с которым у главного героя появляется шанс прийти в себя после недавних трагических событий и вернуться к полноценной жизни.
драма
В ролях Боб Оденкёрк, Ри Сихорн, Патрик Фабиан, Джин Н. Чавес, Майкл Маккин, Майкл Мэндо
Создатель Винс Гиллиган, Питер Гулд
События сериала разворачиваются в 2002 году, сюжет сосредоточен на жизни мелкого адвоката Сола Гудмана за шесть лет до его появления в «Во все тяжкие». Главному герою приходится барахтаться в целом ворохе всевозможных проблем на пути к мечте — открытию собственной адвокатской конторы в Альбукерке.
Вторник, 7 августа
комедия
В ролях Элли Маки, Азиф Али, Брайан Сакка, Брук Диллман, Джинджер Гонзага, Джессика Лоу
Создатель Джордан Шипли, Джастин Шипли
История о неудачниках, переживших авиакатастрофу и очутившихся на необитаемом острове, где им придётся бороться за выживание вдали от благ цивилизации, социальных сетей и вай-фая.
драма, фантастика
В ролях Элиза Тейлор, Пейдж Турко, Томас Макдонелл, Мария Авгеропулос, Боб Морли, Кристофер Ларкин
Создатель Джейсон Ротенберг
Пятый сезон постапокалиптической драмы завершится тринадцатой серией Damocles — Part Two. В мае телеканал The CW продлил сериал на шестой сезон.
Среда, 8 августа
триллер, детектив
В ролях Сара Шахи, Кристофер Розамонд, Деннис Хейсберт, Ханна Левиен, Джессика Лу, Кэтрин Моррис
Десятый эпизод Point of Origin станет заключительным для первого сезона фантастической драмы. Телеканал NBC пока не сообщал, что будет делать с проектом дальше.
Пятница, 10 августа
комедия
В ролях Дебби Райан, Даллас Робертс, Алисса Милано, Кристофер Горман, Эринн Уэстбрук, Майкл Провост
Создатель Лорен Гассис
Это история о толстушке Пэтти, страдающей от насмешек сверстников. Но благодаря несчастному случаю удосужившись похудеть, Пэтти превращается в красотку, вознамерившуюся отомстить бывшим обидчикам.
Воскресенье, 12 августа
комедия, криминал
В ролях Крис О'Дауд, Рэй Романо, Шон Бриджес, Лидия Порто, Меган Стивенсон, Кэролайн Додд
Создатель Дэйви Холмс
Майлз Дэйли, работающий на мафию в Неваде, собирается ради дочери сменить профессию — сделаться кинопродюсером и отмывать деньги на съёмках голливудских фильмов. Однако расстаться с прошлым не так-то просто — сам того не желая, главный герой отбывает в Лос-Анджелес со всем своим криминальным багажом.
комедия, драма, спорт
В ролях Дуэйн Джонсон, Анабель Акоста, Хаким Коллендер, Антуан Харрис, Ариэль Кеббел, Кристофер де Стефано
Создатель Стивен Левинсон
В центре сюжета — шумный и блестящий мир профессионального американского футбола, в роскоши и интригах которого купаются и тонут как бывшие игроки, так и те, кто по сей день выходит на поле.
комедия
В ролях Иса Рэй, Ивонн Орджи, Мэйсон Маккалли, Джей Эллис, Кэти Куртин, Айвен Шоу
Создатель Иса Рэй, Ларри Уилмор
История жизни и дружбы двух темнокожих американок. Обеим уже за тридцать, что, впрочем, не мешает героиням мечтать об успешной карьере и личном счастье. Правда, сперва им придётся пережить немало испытаний и разочарований, но главное — не падать духом и продолжать идти к намеченной цели, даже если поначалу ничего не получается.
драма, комедия, криминал
В ролях Ниси Нэш, Кэрри Престон, Гарольд Перрино, Джуди Рейес, Дженнифер Лайон, Карруче Тран
Создатель Элиот Лоуренс
Второй сезон криминальной драмы завершится десятым эпизодом под названием Breezy. В июле кабельный канал TNT продлил сериал на третий сезон.