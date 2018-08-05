Новости сериалов — лучшее за неделю

«Романовы» — тизер — драма о предполагаемых потомках императорской семьи выйдет на Amazon в октябре.

Третий сезон «Очень странных дел» выйдет следующим летом — создателям требуется больше времени на производственный процесс.

Warner Bros. TV хочет перезапустить «Альфа» — авторы культового ситкома участвуют в перезапуске.

FOX работает над приквелом культового сериала «24 часа» — в процессе задействованы создатели оригинала.

Сериал по «Властелину колец» обзавёлся сценаристами — молодые таланты успели поработать с Дж. Дж. Абрамсом над двумя частями «Стартрека».

«Озарк» — трейлер второго сезона с датой выхода — криминальная драма вернётся на Netflix в последний день августа.

Второй сезон «Железного кулака» укоротили на три эпизода — продолжение супергеройского боевика выйдет в начале сентября.

FX одобрил съёмки мини-сериала «Сёгун» — масштабная историческая драма будет десятисерийной.

Канал FX продлил «Американскую историю ужасов» на десятый сезон — проект Райана Мёрфи остаётся в первой пятёрке самых популярных сериалов канала.