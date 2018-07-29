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«Романовы» — тизер

Всю правду о современных Романовых нам скоро расскажет потоковый сервис Amazon. Многосерийная антология «Романовы» Мэттью Вайнера («Клан Сопрано», «Безумцы») обзавелась первым тизером и датой выхода — премьера состоится 12 октября. В ролике всё как надо — кириллица и настраивающее на нужный лад музыкальное сопровождение.

Первый сезон, куда входят восемь самостоятельных историй, повествует о людях, искренне считающих себя потомками российской императорской семьи. Эпизоды разнятся не только сюжетной линией, но ещё актёрским составом и местом действия.

В сериале снимаются Кристина Хендрикс, Изабель Юппер, Аарон Экхарт, Аманда Пит, Марта Келлер, Джек Хьюстон, Джон Слэттери, Кори Столл, Джанет Монтгомери, Эндрю Рэннеллс, Майк Дойл, Джей Джей Филд, Пол Райзер, Ноа Уайли и другие.

Вайнер написал сценарий в соавторстве с Семи Челлас, а также числится режиссёром проекта. В команду исполнительных продюсеров входят Крис Тёрнер («Все ненавидят Криса»), Блэйк Маккормик и Кэти Сирик («Зельда: Начало всего»).

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Видео Романовы
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