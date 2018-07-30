«Маньяк» — тизер с датой выхода

Потоковый сервис опубликовал первый тизер мини-сериала «Маньяк» с Эммой Стоун и Джоной Хиллом в главных ролях. Вдобавок объявлена дата выхода 10-серийной чёрной комедии — 21 сентября. Видеоролик довольно специфичный и заставляет вспомнить о «Легионе» Ноя Хоули.

Американский ремейк одноимённого норвежского сериала 2014 года рассказывает о невероятных приключениях Энни Лэндсберг (Стойн) и Оуэна Милгрима (Хилл) — незнакомцев с отклонениями в психике, участвующих в медицинском эксперименте доктора Джеймса К. Мэнтлерэя (Теру). Мозгоправ предлагает новейшую безотказную методику лечения широчайшего спектра психических расстройств. Для этого дюжина добровольцев погружается в трёхдневный транс, обещающий исцеление без осложнений и побочных эффектов. Само собой, необычное путешествие в собственные фантазии проходит совсем не так, как планировалось.

Все десять серий снял Кэри Фукунага («Настоящий детектив») по сценарию создателя проекта Патрика Сомервиля («24 часа: Проживи ещё день»). Производством заправляют Anonymous Content и Paramount TV.